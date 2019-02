Übersicht über 24 Stolpersteine

Bernhard Schwiete

Bad Saarow (MOZ) Ein neuer, aktualisierter Flyer über die Schicksale von Juden aus dem Ort ist in Bad Saarow veröffentlicht worden. Erarbeitet hat ihn die „Initiative jüdische Spuren“ innerhalb des Fördervereins Kurort Bad Saarow. Dieser Zusammenschluss besteht zurzeit aus drei Personen. Lutz Storr, Hannelore Kramer und Claudia Rose führen die Arbeit fort, mit der der zwischenzeitlich verstorbene Christian Pietà vor Jahren begonnen hatte.

Neue Namen sind in dem neuen Faltblatt nicht verzeichnet. „Wir haben aber einige Korrekturen vorgenommen“, sagt Storr. Eine bessere Übersicht über die 24 Stolpersteine, mit denen in Bad Saarow an verfolgte und ermordete Juden erinnert wird, gibt es auf einer Karte. Geputzt werden die metallenen Erinnerungen in den Gehwegen zwei Mal im Jahr, dabei helfen regelmäßig Jugendliche aus der Maxim-Gorki-Schule und aus der evangelischen Kirchengemeinde.

Hannelore Kramer verweist zudem auf weitere Erinnerungsorte in der Gemeinde. Am Bahnhof ist eine Gedenktafel angebracht, im Obergeschoss des Bahnhofsgebäudes sind auf einem großen Wandbild die Namen von 283 früheren jüdischen Mitbürgern gelistet. „Etwa 60 wohnten und arbeiteten ständig hier, andere hatten ein Wochenendhaus oder einen Bootssteg“, erzählt sie.

Hannelore Kramer weiß aber auch, dass es Bad Saarower gab, die sich der Judenverfolgung entgegenstellten. Eine Familie Möller beherbergte in der Silberberger Straße 7 die beiden Juden Gertrud Jakobi und Johannes Weise unter falschen Namen. Ebenfalls unter falschen Identitäten nahm die nichtjüdische Ehefrau des nach Theresienstadt deportieren Professors Hochstetter im Kronprinzendamm 99 (heute Karl-Marx-Damm) die Jüdinnen Auguste Stern und Gertrud Born auf.

Erhältlich ist das neue Faltblatt unter anderem in der Gäste-Info im Bahnhof. Zu deren Öffnungszeiten ist auch das Obergeschoss zugänglich.(bs)