LAG wählt erstmals Kleinstprojekte aus

Manuela Bohm

Havelland Die Reithalle in Rhinow, die Kirche in Hohennauen und anderswo, der Hofladen in Kieck, Spielplätze, das Schwedenhaus in Böhne, Sanierungen der Grundschule in Paulinenaue, die Kulturscheune in Ribbeck, die Fontane-Rad-Route und viele weitere Einrichtungen und Projekte profitieren von Leader-Fördermitteln der EU; Projekte, die allesamt von der Lokalen Aktionsgruppe Havelland (LAG) für förderwürdig befunden worden. Im 8. Projektauswahlverfahren konnten erstmals auch havelländische Kleinprojekte berücksichtigt werden.

„In anderen Regionen konnten bereits auch kleine Projekte gefördert werden. Wir mussten erst neue Verfahren einführen, die es uns ermöglichen, auch solchen Ideen Förderungen zukommen zu lassen“, erklärt Josephine Lenk, die für die Öffentlichkeitsarbeit der LAG Havelland zuständig ist. Die sogenannten „Kleinen lokalen Initiativen (KlI)“ werden mit maximal 5.000 Euro gefördert und weisen einen gemeinschaftsorientierten Inhalt auf, wie es von der LAG heißt. 13 Projekte mit einer Gesamtförderung von rund 50.000 Euro wurdenn ausgewählt. „Das Budget zur Förderung dieser kleinen Projekte ist damit für 2019 ausgeschöpft“, sagt Lenk. Für die ausgewählten Kleinprojekte übernimmt die LAG die Antragsstellung beim Land. Zu diesen gehört unter anderem die Umgestaltung eines Bauwagens, der als Unterschlupf auf der Streuobstwiese in Spaatz dient und als Treffpunkt genutzt werden soll. Die Ferchesarer wollen ihre Dorfmitte als Treffpunkt mit Sitzmöglichkeiten und einer Feuerschale ausstatten. Ein Begegnungsort für Jung und Alt soll in Damm, ein Ortsteil von Friesack, entstehen. Dafür werden Bewegungsgeräte und eine Sitzecke benötigt. Der Heimat- und Sportverein Kotzen e.V. möchte mit Hilfe von Fördermitteln Bänke, Lampen und Bäume für den Dorfplatz beschaffen. Der Garlitzer Heimatkulturverein reichte ein Projekt zur Wegweisung einer Lauf- und Walkingstrecke im Dorf ein ein.

Die „größeren“ ausgewählten Projekte, für die nun Leader-Förderung beantragt werden kann, umfassen ein Gesamtfördervolumen von rund 820.000 Euro. Darunter ist das innovative Vorhaben „Partnerlook“ des Vereins Werk-Freunde Strodehne e.V.. Unter dem Motto „Kittelschürze trifft Schottenrock“ sollen in Zusammenarbeit mit Designern aus der Prignitz und aus Schottland neue ländliche Kleidungsstücke entstehen. Geplant sind Mitmachaktionen, Ausstellungen und Exkursionen. Mit einem weiteren Projekt möchte die LAG Havelland mit Partnern und Mitgliedsorganisationen die touristische Weiterentwicklung des Sternenparks Westhavelland voranbringen.

Etwas mehr als 60.000 Euro koste die Weiterentwicklung. Fördermittel in Höhe von rund 50.000 Euro können beantragt werden. „Wir haben lange diskutiert, ob wir uns als LAG für den Sternenpark einbringen. Dies machen wir nun mit diesem Vorhaben“, sagt Josephine Lenk. Dabei gehe es aber nicht um die weitere Vermarktung des Sternenparks. „Obwohl man damit touristisch auftreten kann.“ Der Ausbau der Infrastruktur soll mit dem Projekt geplant und konzeptioniert werden. „Es sollen Beobachtungsplätze im Natur- und Sternenpark eingerichtet werden, die Besucher mit einer Beschilderung besser gelenkt werden und mehr Informationsmöglichkeiten entstehen“, so die Öffentlichkeitsmitarbeiterin. Mit diesem Projekt würde dem Wunsch der Kommunen im Sternenpark Rechnung getragen werden. Allerdings ist die Planung für die Errichtung von Beobachtungspunkten aufwendig. Das übernimmt daher die LAG. Der Bau müsse später von den Kommunen selbst umgesetzt werden.

Für die Umgestaltung zum Dorfgemeinschaftshaus, das künftig nicht nur für Ausstellungen, Sitzungen und Sport genutzt werden soll, sondern auch Räume für Dienstleistungsangebote offen halten möchte, kann die zur Gemeinde Havelaue gehörende Kommune Spaatz Fördermittel beim Landesamt für Ländliche Entwicklung, Landwirtschaft und Flurneuordnung (LELF) beantragen. Angebote von Friseuren oder auch Sprechzeiten von Ärzten könnten dann im Haus in der Straße Am Bahnhof wahrgenommen werden. „Wenn das Dorfgemeinschaftshaus nach seiner Konzeption angenommen wird, kann es Modellhaft für weitere Vorhaben und Projekte im Havelland stehen“, meint Lenk freudig. Rund 240.000 Euro soll der Umbau kosten, 75 Prozent könnten gefördert werden - rund 180.000 Euro.

In fünf Förderperioden des EU-Programms Leader konnten EU-weit ländliche Regionen gestärkt und entwickelt werden. Seit der Periode ab 2007 werden Projekte aus dem ELER-Fonds, dem Europäischen Landwirtschaftsfonds für die Entwicklung des ländlichen Raums, gefördert. Nach Abschluss des 8. Projektauswahlverfahrens können Projektträger ihre Vorhaben bei der LAG in zwei weiteren Verfahren vorstellen, ehe die Förderperiode 2020 ausläuft. „EU, Bund und Land Brandenburg müssen dann erst 2021 ein neues Förderprogramm erarbeiten“, so Lenk abschließend. Mehr Infos auf www.lag-havelland.de.