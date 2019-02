René Wernitz

Havelland/Groß Behnitz (MOZ) „Alles übers Havelland an nur einem Tag?“ - Mit dieser Frage ist der diesjährige Tourismustag in der Reiseregion Havelland überschrieben. Die IHK Potsdam und der hiesige Tourismusverband laden alle Interessierten dazu ein, sich am Mittwoch, 27. Februar, auf dem Landgut Stober in Groß Behnitz über aktuelle touristische Themen und Projekte zu informieren, miteinander ins Gespräch zu kommen, Ideen zu entwickeln und mit Experten und Praktikern aus der Branche zu diskutieren. Los geht es um 9.30 Uhr. Erwartet werden auch der Landrat des Landkreises Havelland, Roger Lewandowski, und Christian Stein, erster Beigeordneter des Landkreises Potsdam-Mittelmark. Bekanntlich überragt die Reiseregion Havelland den gleichnamigen Landkreis im Süden erheblich.

Informationen zum jetzt laufenden Jubiläumsjahr „Fontane.200“ fehlen nicht. Josephine Lenk vom Regionalmanagement der Lokalen Aktionsgruppe (LAG) Havelland berichtet ihrerseits am Vormittag über die neue Fontane-Rad-Route durch die Region. Ferner erläutert Bettina Wedde von der Tourismus Marketing Brandenburg GmbH die Maßnahmen der TMB-Fontane-Kampagne. Es gelte die Impulse des diesjährigen Fontane-Jubiläums für die weitere Imagearbeit und den Aufbau der Marke Havelland nachhaltig zu nutzen, wie es heißt.

Am Nachmittag finden unter anderem Workshops zu den Themen „Zielgruppen, Personas, Image“ sowie „Du bist das Havelland – unsere Marke“ statt. Im Anschluss soll es Gelegenheit zum Austausch und gemütlichen Ausklang des Tourismustags 2019 geben. Die Teilnahme ist kostenfrei. Anmeldungen sind online auf www.ihk-potsdam.de/havelland möglich. Mehr Informationen gibt es bei der IHK unter 0331/2786284 oder per E-Mail an uwe.seibt@ihk-potsdam.de. Beim Tourismusverband geht unter 033237/859034 Carina Sanders ans Telefon. Zudem ist ist sie per E-Mail an sanders@havelland-tourismus.de erreichbar.