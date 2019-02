Engagement für mehr Vielfalt im Ländchen

René Wernitz

Wolsier (MOZ) Da regt sich was im Naturpark Westhavelland, wo es eigentlich um Pflanzen und Tiere besser bestellt sein sollte als andernorts. „Blühende Vielfalt im Ländchen Rhinow und anderswo – wir wollen etwas tun für wilde Bienen, Schmetterlinge, Hummeln und Co. und für die Artenvielfalt in der Region“, so Christina Wolff.

Die Frau aus dem Naturparkdorf Wolsier (Amt Rhinow) spricht von einer zu gründenden Regionalgruppe im „Netzwerk Blühende Landschaft“, das sich bereits deutschlandweit für Blühflächen, Wildblumenwiesen, blühende Weg- und Feldränder engagiert. Viele Formen der Beteiligung seien möglich. In Wolsier soll es eine erste Fläche im Projekt „Bienenblütenreich“ geben, Blumenwiesen in privaten Gärten und auf dem Platz vor der Kirche. „Das sind erste Schritte, natürliche Vielfalt wieder ins Dorf zu holen, sich an ihrer Schönheit zu erfreuen und Lebensräume anzubieten, die in der offenen Landschaft verschwunden sind“, so Chrstina Wolff.

Für den 28. Februar kündigt sie eine Infoveranstaltung im Prietzener Gemeindehaus an, in der das Netzwerk vorgestellt, Möglichkeiten der Beteiligung aufgezeigt und Ideen gesammelt werden sollen. Als Referent ist der Geislinger Landschaftsgärtner und Imker Matthias Klose-Kanniga vom „Netzwerk Blühende Landschaft“ eingeladen. Los geht es um 19.00 Uhr. Mehr Infos gibt es unter 033875/90830 sowie online auf www.bluehende-landschaft.de.