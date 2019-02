Mandy Oys

Hennigsdorf (MOZ) Vor der Wohnungstür einer 90-Jährigen an der Rigaer Straße erschienen am Donnerstag zwei Männer, die ihr schließlich das Bargeld stahlen. Sie gaben vor, in der Wohnung über der 90-Jährigen habe es einen Rohrbruch gegeben. Deshalb müssten sie bei ihr nach möglichen Schäden schauen. Die Frau ließ die Männer daraufhin herein. Sie schauten sich um und verschwanden mit ihrem Geld.(mo)