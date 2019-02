Neue Vorsitzende für den Stadtteilbeirat

Alexandra Gebhardt

Brandenburg (MOZ) Der Bürgerbeirat Hohenstücken hat eine neue Vorsitzende: Christin Willnat, aktuell auch Vorsitzende der Antidiskriminierungsstelle Brandenburg an der Havel e.V, hat sich am Dienstag beim 4. Bürgerforum für den Posten vorgeschlagen. „Ich bin selbst in Hohenstücken aufgewachsen, habe bis 2008 hier gewohnt und gesehen, wie sich der Stadtteil über die Jahre verändert hat“, so die 32-Jährige, deren Vater auch heute noch im Stadtteil lebt. „Ich bekomme deshalb immer noch viel mit und mir ist es wichtig, den Zusammenhalt vor Ort zu stärken. Nur so können wir etwas erreichen.“

Mit ihrem Amtsantritt, der erst per Wahl am 7. März offiziell wird, löst die Leiterin eines Übersetzungsbüros dann die bisherige Vorsitzende des Bürgerbeirats Hohenstücken, Rita Weigelt-Koppe, ab. Sie hatte den Posten zwei Jahre inne, möchte sich nun zurückziehen. „Selbstverständlich werde ich Frau Willnat trotzdem, vor allem zu Beginn, zur Seite stehen“, so die engagierte Brandenburgerin, die im Rahmen des Bürgerforums über die Ergebnisse der Arbeit des Beirats in den vergangenen zwei Jahren sprach.

So wurde während dieser Zeit eine Wand der Helios Klinik, zu der man mittlerweile generell guten Kontakt pflege, neu gestaltet, ebenso die Außenwand der Turnhalle in der Pariser Straße. Um dem Problem nicht beseitigten Hundekots entgegenzuwirken, wurden im gesamten Stadtteil zudem zwölf neue Papierkörbe platziert. „Man sieht, dass sich der Kampf dafür gelohnt hat. Viele Hundebesitzer nutzen die Eimer und auch anderer Müll fliegt weniger umher“, resümierte Weigelt-Koppe. Sie berichtete außerdem, dass es dem Beirat gelungen sei, gegen den „Getränkeshop“ in der Max-Herm-Straße, in dem täglich bis spät nachts getrunken und anschließend lauthals durch die Straßen gezogen wurde, vorzugehen. Er ist mittlerweile geschlossen und abgerissen. „Örtlichkeiten wie diese tragen zum negativen Image, das seit Jahren über Hohenstücken liegt, bei. Dabei ist Hohenstücken für mich absolut leben- und liebenswert.“

Um diese Meinung auch bei anderen Brandenburgern zu stärken, ist der Bürgerbeirat auch aktuell tätig. So ist die Aufstellung mehrerer Blumenpyramiden aus den BUGA-Beständen geplant. Sie sollen unter anderem im Märchengarten, in der Pestalozzischule und der Gertraudenstraße aufgestellt werden. Außerdem sollen Schwellen zur Einhaltung der Geschwindigkeitsbegrenzungen in der Max-Herm- und Brahmsstraße entstehen und die verstärkte Kontrolle zur Leinenpflicht angeregt werden.

Vorhaben, die viel Zeit und vor allem helfende Hände beanspruchen. Und genau daran könnte es zukünftig im Beirat fehlen. Gleich drei der sieben Mitglieder scheiden wegen Krankheit oder anderer Tätigkeiten aus. „Ich hoffe deshalb, dass sich Interessierte, die sich ehrenamtlich für den Stadtteil einsetzen wollen, finden“, so Rita Weigelt-Koppe, für die sich beim Bürgerforum dann sogleich ein Hoffnungsschimmer auftat. So bekundete die Stadtverordnete Ute Taege (CDU) ihr Interesse an der Mitarbeit, sie wolle das Projekt und die Menschen dahinter jedoch erst einmal noch genauer kennenlernen. Sich ehrenamtlich zu engagieren könnte sich zudem Anwohnerin Irene Arens vorstellen, die seit vergangenem Sommer am „Carolinenring“ wohnt. „Meckern kann ja jeder. Man muss einfach auch etwas tun“, so die 63-Jährige, die Hohenstücken noch aus ihrer Jugend kennt.

Wer sich ebenfalls für die ehrenamtliche Tätigkeit des Stadtteilöbeirats interessiert, kann sich unter 03381/3065758 oder bei Quartiersmanager Tino Haberecht unter haberecht@bas-brandenburg.de melden.