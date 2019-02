Schlosspark für 19.000 Euro ersteigert

Manuela Bohm

Großwudicke (MOZ) Die Onlineauktion auf www.diia.de ist seit Donnerstag abgeschlossen. Ein Bieter hat mit dem Mindestgebot von 19.000 Euro den Zuschlag für den Schlosspark in Großwudicke erhalten. Nach Angaben von Felix Menzel, Bürgermeister der Gemeinde Milower Land, zu der Großwudicke als Ortsteil gehört, habe der neue Eigentümer bereits Kontakt zu ihm aufgenommen, möchte aber noch nicht namentlich genannt werden. „Es wird einen Termin geben, bei dem sich der Besitzer vorstellt und Pläne erklärt“, so Menzel. Der Bürgermeister sagt zudem, dass er froh sei, dass der Park in gute Hände übergegangen sei. Der Käufer wisse um die Bedeutung des Parks. „Er weiß um seine Lasten, aber auch dass er eine Perle ist“, so Menzel. Der wohl nach 1735 angelegte Park samt dazu gehöriger Teichanlage steht seit 1992 unter Denkmalschutz. Ein Schloss gibt es nicht mehr. Dieses wurde zu Beginn der 1970er Jahre abgetragen. Heute stehen dort Reihenhäuser. „Der Park in Großwudicke braucht eine Vision, die seiner vielschichtigen Vergangenheit gerecht wird. Wünschenswert wäre eine Lösung, die die ursprüngliche Achsenbeziehung vom ehemaligen Herrenhaus zum Park wieder deutlich macht“, heißt es im 2001 im Lukas-Verlag erschienenen Sachbuch „Die Herrenhäuser des Havellandes“.