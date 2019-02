OGA

Oranienburg (MOZ) Zwei Autofahrer sind in Oranienburg Opfer eines denkbar schlechten Scherzes geworden.

Unbekannte versiegelten in der Nacht zu Freitag die Türschlösser von zwei an der André-Pican-Straße abgestellten Autos, so dass die Fahrzeuge sich nicht mehr öffnen ließen. Bemerkt wurde der Schaden von einer Opel-Fahrerin, die am Morgen zur Arbeit fahren wollte und ihren Wagen nicht öffnen konnte. Kurz darauf wurde auch ein Ford in der Nähe mit zugeklebten Türschlössern entdeckt. Die Polizei ermittelt, wer sich diesen üblen Streich erlaubt hat.