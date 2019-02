MOZ

Berkenbrück (MOZ) Zu einem Verkehrsunfall mit einem Verletzten ist es am Donnerstag in Berkenbrück gekommen.

Die Polizei wurde mittags in die Bahnhofsstraße gerufen. Dort war ein Fahrer mit seinem Nissan-Kleintransporter aus noch ungeklärter Ursache von der Fahrbahn abgekommen, meldete die Polizeidirektion Ost am Freitag. Der 32-Jährige prallte mit dem Auto in der Folge gegen einen Baum. Das Fahrzeug kippte anschließend um.

Rettungskräfte brachten den leicht verletzten 32-Jährigen in ein Krankenhaus. Die Polizei schätzt den Sachschaden auf 10 000 Euro.