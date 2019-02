Polizei sucht Edeka-Räuber mit Fotos und bittet um Hinweise

GZ

Fürstenberg (MOZ) Mit Bildern aus Überwachungskameras sucht die Polizei drei bislang unbekannte Räuber, die bereits am 3. November 2018 in den Fürstenberger Edeka-Markt einbrachen.

Die Diebe waren damals gegen 1.40 Uhr mit einem laut Polizei „hochwertigen Auto“ vorgefahren und in den Supermarkt an der Hans-Günter-Bock-Straße eingebrochen. „Im Markt gingen sie offenbar zielgerichtet in das Büro, um dort nach Zigaretten zu suchen“, teilte die Polizei am Freitag mit. Nachdem sie dort keine finden konnten, versuchten sie in eine etwa 50 Meter entfernte Tankstelle einzubrechen. Dort versuchten sie die Eingangstür gewaltsam zu öffnen, wodurch jedoch der Alarm ausgelöst wurde.

In der Folge flüchteten die Täter mit dem Pkw. Im Rahmen der Ermittlungen wurde bekannt, dass die Täter zuvor in Neustrelitz in einen Supermarkt in der Straße Am Kühlhausberg eingebrochen waren.

Hinweise zu den Tätern oder zum Fahrzeug nimmt die Polizeiinspektion in Oranienburg unter der 03301 – 8510 entgegen.