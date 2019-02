Mehrere Verkehrsunfälle fordern Rettungskräfte und Polizei

Anja Hamm

Sachsenhausen (MOZ) Feuerwehr, Rettungswagen und Rettungshubschrauber mit Notarzt waren am Freitagnachmittag nach einem Verkehrsunfall in Sachsenhausen im Einsatz. Gegen 14 Uhr war auf der Fasanenstraße ein 35-Jähriger mit seinem Skoda auf einen VW-Kleintransporter aufgefahren, wie Polizeihauptkommissar Mathias Putzalla von der Polizeiinspektion Oranienburg am Freitag mitteilte. Bei dem Unfall wurden der 35-Jährige sowie der 32 Jahre alte Fahrer des Kleintransporters leicht verletzt. Beide Männer klagten über Rückenschmerzen und wurden mit dem Rettungswagen ins Oranienburger Krankenhaus gebracht. Der Notarzt war mit dem Hubschrauber zum Unfallort gebracht worden, weil ein freier Notarztwagen zu jenem Zeitpunkt nicht zur Verfügung stand, erklärte Mathias Putzalla. Den Sachschaden beziffert die Polizei mit rund 3000 Euro.

Gegen 16.30 Uhr sind Polizei und Rettungskräfte erneut nach Sachsenhausen zum Einsatz gerufen worden – dort hatte sich ein zweiter Auffahrunfall in der Sachsenhausener Straße in Höhe des Schnellrestaurants McDonald’s ereignet.