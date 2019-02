Frühlingsgefühle sind kein Mittel gegen Depressionen

dpa

Leipzig Die Sonne strahlt, die Menschen lachen: Dass im Frühling mit den Temperaturen auch die Laune steigt, ist eine Binsenweisheit.

Der genaue Grund dafür ist allerdings kaum erforscht, sagt Ulrich Hegerl. „Klar ist, dass Licht Taktgeber der Biorhythmen ist“, erklärt der Vorsitzende der Stiftung Deutsche Depressionshilfe. Damit sei es nicht unwahrscheinlich, dass Licht den Hormonhaushalt beeinflusst - und damit die Stimmung.

Hinzu kommen weitere Gründe: Sport oder generell Bewegung an der frischen Luft heben die Stimmung, auch kürzere Schlafzeiten können die Laune bessern. „Bei vielen Menschen ist das ja so, dass sie sich keineswegs frischer fühlen, wenn sie am Wochenende mal ein oder zwei Stunden länger schlafen“, sagt Hegerl.

Der Frühling ist damit das beste Mittel gegen die saisonal abhängige Depression. Das ist eine leichte Form der Krankheit, oft Winterdepression genannt, die mit dem Ende der kalten und dunklen Jahreszeit meist von alleine wieder verschwindet. Eine reguläre, schwerere Depression lässt sich so leicht aber nicht vertreiben, sagt Hegerl. „Depression ist ja nicht bloß schlechte Laune, sondern eine eigenständige Erkrankung.“