Kreativer Tag gegen Lebensmittelverschwendung

Silvia Passow

Falkensee Während sich am Mittwoch in Berlin das Kabinett der Verschwendung von Lebensmitteln widmete, wurde in Falkensee, im Haus am Anger, das Thema künstlerisch und kulinarisch in Angriff genommen.

Bis 2030 sollen sich in Deutschland die Lebensmittelabfälle halbieren, wie so oft setzt die Ernährungs- und Landwirtschaftsministerin Julia Klöckner (CDU) auf Freiwilligkeit. Auf Freiwilligkeit setzte man auch im Haus am Anger, mit dem Unterschied, man fing gleich an.

Die Verbraucherzentrale schätzt, dass in Deutschland jährlich 11 Millionen Tonnen Lebensmittel im Müll landen. Das entspricht einem Geldwert von etwa 25 Millionen Euro. Die Zentrale rechnet vor: Würde man diese Menge abfahren wollen, wären 440.000 Sattelschlepper nötig. Würde man diese hintereinander aufstellen, entspräche das der Strecke Oslo - Lissabon und zurück.

So weit mag Ann Bahrs, Studentin der Kommunikationswissenschaft, erst einmal gar nicht denken. Die 28-Jährige setzt sich für ein nachhaltiges Leben ein. Ihr Ansatz liegt nicht bei den großen Zahlen und auch nicht in einer Fülle und Vielzahl von Informationen. „Das erschlägt nur, dann fühlen sich die Leute schnell hilflos oder überfordert.“ Im Kleinen beginnen und sehen, was jeder für sich selbst erreichen kann, ist ihre Devise.

Zusammen mit Franka Geiser, sie leitet die Holzwerkstatt im Haus am Anger, machen sie auf die Lebensmittelverschwendung aufmerksam. Geiser arbeitet bereits seit September letzten Jahres mit Kindern aus dem Projekt Klasse-Kunst am Thema. Zusammen haben sie Früchte und Gemüse auf Holzplatten gezeichnet, mit der Laubsäge ausgeschnitten und fröhlich bemalt. Aus der Aktion entstanden die „Krummen Fruchtretter/innen“, wie sich die Mädchen und Jungen im Alter zwischen 7 und 10 Jahren nennen. Am Mittwoch konnten auch Stempel gebastelt und Karten im Linolschnitt hergestellt werden.

„Erwachsene finden zu diesem wichtigen Thema oft keinen Zugang. Bei Kindern fällt die Botschaft auf fruchtbaren Boden“, sagt Geiser. Am frühen Abend ging es mit gemeinsamem Kochen weiter. Die Lebensmittel dazu hatte „Denns Bio-Markt“ aus Falkensee gespendet. Brot, Obst und Gemüse, dass nicht mehr verkauft worden wäre und nun ein neues Dasein als Suppe oder Smoothie erlebte. Rezepte austauschen für das Kochen, was anstellen mit dem, was zu schade für die Tonne ist? Rezepte für den Alltag, Ideen, Anregungen, wie lässt sich die Verschwendung eindämmen, ohne dass asketischer Verzicht geübt werden muss...

„Wir wollen hier auf keinen Fall von oben herabkommen. Wir wollen einen Zugang schaffen, damit die Leute sich mit dem Thema beschäftigen“, sagt Bahrs. Die Gelegenheit zum gemeinsamen Austausch nutzten übrigens nicht nur Falkenseer. Auch aus Berlin und Potsdam kamen Besucher. Eine junge Frau aus Potsdam ließ sich vom Foodsharing in Falkensee inspirieren. Dort habe man auch einen Kühlschrank zum Foodsharing, also zum Lebensmittelteilen, doch es gäbe keine Organisation. Die Falkenseer Foodsharing Freunde können sich über Facebook informieren, was gerade im Angebot ist. Das fand sie richtig gut. Der Kühlschrank zum Abgeben und Abholen von Lebensmitteln steht im Jugendclub „Alte Post“, am Bahnhof Finkenkrug in der Karl-Marx-Straße 67.

Nützliche Infos zum Thema gibt es auf www.umweltbundesamt.de/themen/weniger-lebensmittel-wegwerfen oder beim Bundeszentrum für Ernährung auf www.bzfe.de/lebensmittelverschwendung. Unter der Rezepte-App „Zu gut für die Tonne“ gibt es tolle Ideen zum Nachkochen für die kreative Resteküche.