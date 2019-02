Filme zum Lachen und Nachdenken

emw

Schwedt Mit mehr als 20 Veranstaltungen macht die Brandenburgische Frauenwoche in Schwedt auf sich aufmerksam. Vom 1. bis zum 13. März gibt es Vorträge, eine Plakat- und eine Fotografie-Ausstellung, einen Theaterfrühschoppen, Kabarettabende und ein Koch-Duell.

Das Filmforum bringt sich mit einer ganzen Kinothemenwoche ein. „Unser Motto lautet dabei: Von Frauen, mit Frauen, für Frauen ... und Männer“, informiert Kinoleiterin DoreenMüller, die starke Frauen auf der Leinwand zeigen will.

Das Kino knüpft in diesem Jahr an die Tradition der Filmvorführung mit anschließender Gesprächsrunde an und kommt damit dem Bedürfnis vieler Zuschauerinnen zum Verweilen und zum Gedankenaustausch nach. Den Auftakt bildet am 4. März um18.30 Uhr der Film „Die göttliche Ordnung“. Er nähert sich dem Thema 100 Jahre Frauenwahlrecht auf humorvolle Weise. Das schweizerische Filmdrama aus dem Jahre 2017 stammt von Petra Volpe. Der Eintritt istfrei.

Nach der Vorführung lädt die Schwedter Gleichstellungsbeauftragte Sabrina Kuhnert alle Zuschauer zu einer Diskussionsrunde ein. Die Schwedter Lehrerin und ehemalige Stadtverordnete Petra Meihsner undBettina Locklair, ehemalige Frauenbeauftragte der Stadt Osnabrück und seit Kurzem Einwohnerin von Flemsdorf, sind mit dabei.

Während der Kinothemenwoche werden vier weitere Filme gezeigt, darunter ist das preisgekrönte Werk „Reise nach Jerusalem“ aus dem Jahr 2018. Es thematisiert die Arbeitslosigkeit einer jungen Frau und ihre Suche nach dem Sinn des Lebens. Dem Kino ist es gelungen, die aus Italien stammende Regisseurin und Autorin Lucia Chiarla zum Publikumsgespräch einzuladen. „Mit ihr haben wir zum allerersten Mal eine Filmemacherin zu Gast im Kino“, freut sich Doreen Müller. Der Film wird am 9. März um 17 Uhr gezeigt.

„Selbstcoaching – was steckt dahinter?“ fragt Dozentin Carola Burckhardt in ihren Vorträgen an der Volkshochschule am 9. und 10. März. Sie zeigt, wie man mit Zeitnot und Stress besser umgehen kann.

Ziel all dieser Veranstaltungen sei es, zum Aufbau und zur Stärkung von Frauen-Netzwerken beizutragen, sagen die Organisatoren.

