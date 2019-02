100 Jahre Frankfurter Filmgeschichte

Thomas Gutke, Ralf-Rüdiger Targiel

Frankfurt (Oder) (MOZ) Im September vor 100 Jahren eröffnete dort, wo sich das Alte Kino befindet, das erste Lichtspieltheater der Stadt. Die Bau- und Filmvorführungsgeschichte des Ortes reicht laut Archivar Ralf-Rüdiger Targiel indes bis ins Jahr 1900 zurück. Im Gartensaal der von der Aktien-Brauerei verpachteten Vergnügungsstätte Groß-Frankfurt zeigte ein Unternehmer am 12. Februar 1900 erstmals bewegte Bilder mit einem Kinematographen. 1907 entstand auf dem Gelände dann ein Konzertsaal, Kaisersaal genannt, in dem der Eigentümer 1913 im 2. Obergeschoss einen Filmapparat einbauen ließ. Sieben Jahre später wurde aus dem Haus dann ein vollwertiges Lichtspieltheater, die Eröffnung der „Decla-Lichtspiele“ fand am 30. September 1919 statt. Es war die Zeit der von Klaviermusik begleiteten Stummfilmen. 1931 und 1939 gab es weitere vor allem technisch bedingte Umbauten des Kinos, das inzwischen als Ufa-Theater firmierte.

Nach Kriegsende war das Kino stark beschädigt, jedoch nicht vollständig zerstört. Es brauchte mehrere Anläufe, ehe Frankfurt 1954 den umfangreichen Ausbau des Filmtheaters nach Plänen von Wilhelm Flemming angehen konnte. Am 30. April 1955 wurde mit dem Defa-Film „Sommerliebe“ Einweihung gefeiert. Seitdem hieß das Haus auch „Lichtspieltheater der Jugend“. Später wurde der Kulturbau auch für andere Veranstaltungen wie Jugendweihen oder Konzerte genutzt. 1966 fand erneut ein größerer Umbau statt. Fortan gab es in der oberen Etage einen zweiten, kleineren Kinosaal.

Mit der politischen Wende übernahm die Ufa-Theater AG 1992 das Frankfurter Lichtspieltheater. Die letzten Filme wurden am 28. Mai 1998 gezeigt – tags darauf eröffnete das neue Multiplex-Kino in Rathaus-Nähe.

Für das Alte Kino wird seitdem um eine Nachnutzung gerungen. Es gab unter anderem Pläne für eine Diskothek und ein Kasino, die sich jedoch sämtlich zerschlugen. Die Immobilie geriet zunehmend zu einem Spekulationsobjekt. 2014 kaufte ein Investor aus Mazedonien das Gebäude – und ließ es weiter verfallen. Seit 2016 ist der Umbau zum Standort für das Landeskunstmuseum im Gespräch. Im November 2018 wurde sich die Stadt mit dem Eigentümer über einen Verkauf einig.(thg/tar)