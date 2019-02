Neuer Ärger in der Zehdenicker Mühlenstraße

Wolfgang Gumprich

Zehdenick Den Dank der Mühlenstraßen-Anwohner überbrachte Gerhard Purat am Donnerstagabend dem Hauptausschuss der Stadt. Die Erweiterung der Tempo-30-Zone um Mühlen- und Teile der Schleusenstraße habe ja schon einiges gebracht, allerdings würden die Autos jetzt wieder viel zu schnell dort fahren. Purat schlug vor, zu unbestimmten Zeiten dort Geschwindigkeitsmessungen durchführen zu lassen, „das würde der Stadtkasse ja auch gut tun“. Fachbereichsleiterin Verena Rönsch stellte klar, dass die Stadt den ruhenden Verkehr überwache, die Polizei sei für den fließenden Verkehr zuständig. „Von dem Geld sehen wir nichts“. Ausschussvorsitzender Waldemar Schulz (CDU) ergänzte schmunzelnd: „Wenn wir da messen dürften, würden wir jeden Tag dort stehen.“

Schon so mancher Parksünder ging der Stadt in den vergangenen Wochen ins Netz, weil mit der Erweiterung der Tempo-30-Zone auch einige Parkplätze auf der Mühlenstraße weggefallen sind. Zwar wurde das Parkverbot eindeutig mit Schildern gekennzeichnet, jedoch ist die Kennzeichnung auf der Fahrbahn die alte geblieben. Die Freude über einen freien Parkplatz dürfte bei einigen Autofahrer nur kurz gewesen sein. Manche fanden nach ihrer Rückkehr ein Knöllchen über 15 Euro vor. Die Stadt will dort auch künftig verstärkt den ruhenden Verkehr kontrollieren.(wg)