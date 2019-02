Jens Sell

Strausberg (MOZ) Seit Wochen verkündet ein Aufsteller vor dem Aldi-Markt in der Hegermühle, dass nächsten Freitag erst einmal geschlossen wird. Im Zuge der Modernisierung des gesamten Aldi-Nord-Filialnetzes nach dem neuen Konzept „ANIKo“ (Aldi Nord Instore Konzept) wird die Verkaufsfläche von bislang 870 auf 1000 Quadratmeter erweitert. Wie Aldi-Nord-Sprecher Axel vom Schemm informiert, soll es mehr Platz und breitere Gängesowie ein größeres Angebot an frischem Obst, Gemüse, Fleisch, Fisch und Backwaren geben. Die neuen Filialen werden mit einem modernen LED-Licht-, Farb- und Energiekonzept ausgestattet. Dafür würden die Decke und der Fußboden erneuert, die Fassade saniert und bodentiefe Fenster installiert. Für die Pfand­rückgabe gibt es künftig einen Anbau außerhalb des Markts. Für die Mitarbeiter verschönert Aldi die Pausenräume, kündigt vom Schemm an und lädt zur Eröffnungsfeier am 5. April ein.

Wie Aldi nimmt auch der benachbarte Rewe-Markt künftig sein gesamtes Gebäude ein. Die Sparkasse kommt in einen neuen Anbau. Wie Bürgermeisterin Elke Stadeler im Behindertenbeirat ankündigte, wird außerdem die KiK-Halle abgerissen und für den Textil-Discounter ein Gebäude zwischen dm-Markt und Ernst-Thälmann-Straße gebaut.