Schüler lernen erst und demonstrieren danach

Markus Kluge

Neuruppin (MOZ) Für den Klimaschutz sind am Freitagnachmittag in Neuruppin rund 80 Schüler auf die Straße gegangen. Sie schlossen sich damit zum zweiten Mal der mittlerweile globalen Fridays-for-Future-Bewegung an. Das alles passierte nach Unterrichtsschluss. Wie Schülerin Lena Kernchen vom Schinkelgymnasium sagte, würden sie häufig dafür kritisiert, dass sie für die Demo die Schule schwänzen. In Neuruppin sei das bisher nicht der Fall gewesen. „Die Kritiker sind falsch informiert“, sagte sie. Zudem würden viele junge Leute nur kurze Protestaktionen für ihre Zukunft starten. „Über die Ausfallstunden in der Schule spricht aber niemand“, kritisierte Kernchen. Die hätten sich alleine in ihrem Jahrgang in dieser Woche auf sechs summiert. Die Protestaktionen für Klimaschutz und damit auch für den Schutz der Zukunft folgender Generationen gehen auch in Neuruppin weiter. Die jungen Leute wollen sich am 15. März auch am weltweiten „Earth Strike“ beteiligen.