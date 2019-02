Landeskriminalamt rüstet auf

Andreas Wendt

Eberswalde (MOZ) Sprengstoffverdächtigen Gegenständen nähert sich das Landeskriminalamt (LKA) mit Sitz in Eberswalde (Barnim) jetzt mit hochmoderner Technik im Wert von 1,65 Millionen Euro.

Wie das Polizeipräsidium in Potsdam am Freitag mitteilte, stehen den Entschärfern des LKA ab sofort zwei Fernlenkmanipulatoren, ein Aufklärungsroboter sowie ein dazu passendes Transportfahrzeug zur Verfügung, um gefährliche Gegenstände untersuchen und transportieren zu können. „Mit den neuen Manipulatoren verfügt die Brandenburger Polizei über die modernste Entschärfungstechnik in Deutschland“, sagt LKA-Chef Dirk Volkland. Die Investition ersetzt alte Technik von 1992. Im vergangenen Jahr kamen die sieben LKA-Entschärfer mehr als 100 Mal zum Einsatz.