Ralf Henrich: Für eine Gesellschaft mündiger Bürger

Frankfurt (Oder) (MOZ) Im Garten seines Hauses in Hammerfort (Oder-Spree) hat er den über mehrere Jahre entstandenen Text einst vergraben, Kapitel für Kapitel, eingerollt in leere Gurkengläser. Dann schmuggelte Rolf Henrich das Buch in den Westen. Als seine DDR-Kritik „Der vormundschaftliche Staat“ dort im April 1989 bei Rowohlt erschien, änderte sich für den Eisenhüttenstädter Anwalt alles. Seine Partei- und Juristenkollegen waren entsetzt: „Henrich betreibt das Geschäft des Klassenfeindes!“ Ein Mann aus den eigenen Reihen, selbst jahrelang SED-Parteisekretär. Parteiausschluss und Berufsverbot folgten. Henrich aber blieb auf dem eingeschlagenen Weg, mobilisierte Menschen für die Mitarbeit an einem politischen Aufbruch – und gründete schließlich mit Bärbel Bohley und Katja Havemann das Neue Forum.

In seinen Erinnerungen lässt der Jurist diese aufregende Zeit jetzt noch einmal Revue passieren. „Aufbruch aus der Vormundschaft“ hat er sein neues Buch genannt, das er am Donnerstagabend, kurz vor seinem 75. Geburtstag an diesem Sonntag, im Frankfurter Kleist-Museum erstmals der Öffentlichkeit vorstellen wollte.

Aus Krankheitsgründen musste er am Ende absagen. Die Buchpremiere im übervollen Haus aber fand trotzdem statt – mit Freunden und Zeitzeugen auf dem Podium sowie dem Verleger Christoph Links, der den Band herausgebracht hat. Auch weil er, wie er verriet, mit Henrichs Erstling „Der vormundschaftlichen Staat“ ganz eigene Erinnerungen verknüpfe. Freunde, erzählte er, hätten es ihm damals aus Westberlin mitgebracht, und er wiederum gab es seinem Vater, der zu dieser Zeit die Verlagsgruppe Kiepenheuer in Leipzig leitete. Nach einigem Hin und Her – die Mauer war inzwischen gefallen – sei dort dann im Februar 1990 die DDR-Ausgabe herausgekommen. „Es hatte eine enorme Wirkung für das Umdenken im Land.“

Wie Henrich sich an all diese Begebenheiten erinnert, gibt einen tiefen Einblick in das Innere eines sich mehr und mehr auflösenden Landes. Es zeigt, wie sich der Idealismus vieler aufbrauchte, wie er sich aufrieb am unbeweglichen System. Seine Triebfeder, schreibt Henrich, sei das Gefühl gewesen, mitschuldig am Zustand des politischen Lebens gewesen zu sein: „Ich wollte durch tätige Reue – also durch eigenes Tun – zu einer Änderung der Verhältnisse im Osten beitragen.“ Um so enttäuschter sei er dann darüber gewesen, wie schnell der „revolutionäre Eifer der Massen“ nach dem Mauerfall wieder vorbei gewesen sei: „Tatsächlich ersetzte ja innerhalb weniger Monate der Rückfall in die gewohnte Mündelrolle jeden aufrechten Gang und erstickte beinahe vollständig den eben erst landesweit ausgebrochenen Unternehmungsgeist an der Basis.“

Was ihm an Henrichs Buch so wichtig sei, betonte Links: „Dass es nicht nur die eigenen Taten aufgreift: Das Leitbild eines mündigen, verantwortungsvollen Staatsbürgers ist ein Appell an uns alle, denn unsere Gesellschaft funktioniert nur als eine Gesellschaft mündiger Bürger.“

Rolf Henrich: „Ausbruch aus der Vormundschaft“, Ch. Links Verlag, 384 S., 25 Euro