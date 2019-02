Bitte auf den Schrottplatz segeln lassen

Berlin (MOZ) Die Deutschen haben die Romantik erfunden. Das erklärt unübersetzbare Wörter wie Waldeinsamkeit, das Staunen über das Unberührte, ihre Sentimentalität und ihr Sehnen nach dem Vergangenen. Wann immer es dieser Tage um die Gorch Fock geht, erleben die Romantiker große Stunden. Selbst abenteuerliche Kosten von 135 Millionen Euro für die Renovierung eines Dreimasters aus Großvaters Zeiten können seine romantischen Fans nicht davon abbringen, das Schiff wieder auf Vordermann zu bringen.

Der eigentliche Zweck des Schulschiffes hat sich erledigt, ganz einfach weil moderne Kriegsschiffe eben keine Segelschiffe mehr sind. Eine Armee sollte vor allem effektiv sein. Traditionstraining wie auf der Gorch Fock hat da keinen Wert. Kein Mensch würde auf die Idee kommen, Soldaten mit Panzern aus den 1930er-Jahren trainieren zu lassen, um sie damit auf die Fahrt in einem Leopard 2 vorzubereiten. Kein Pilot der Luftwaffe muss auf einer Tante Ju die Eigenheiten der Elemente kennenlernen, um sich dann später in einen Eurofighter zu setzen.

Nein, die Gorch Fock hat ihren Zweck erfüllt und mit den eingesparten Steuergeldern ließe sich an anderer Stelle Gutes, zumindest aber weniger Sinnloses tun. So könnte die Bundesregierung die Summe beispielsweise in die Nachrüstung von dieselbetriebenen Bussen in besonders belasteten Städten stecken oder – wenn sie denn militärisch verwendet werden soll – in die Verbesserung der deutschen Cyberabwehr. Das Geld wäre sogar besser angelegt, wenn damit der Museumsbetrieb auf dem Schwesterschiff gleichen Namens in Stralsund modernisiert würde. Gorch-Fock-Romantiker hätten dann einen schönen Platz, um ihre Windjammer-Sehnsucht auszuleben.