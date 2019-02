Der Stolz und der Teamgeist der Gorch Fock sind einmalig

Berlin (MOZ) Das letzte Mal ist zwar schon länger her, aber wer einmal dabei war, wenn die Gorch Fock in einen Hafen eingelaufen ist, der hat das alles gesehen: das Staunen, den Stolz und bei manchen auch das Fernweh, das die Leute beim Anblick des Segelschulschiffes packt. Das alles lässt sich nicht in Euro und Cent übersetzen, da hat der Rechnungshof schon Recht. Da ist das Gefühl trotzdem. Und es ist wichtig. Denn es macht die Gorch Fock zur vielleicht besten Botschafterin, die die Bundeswehr hat. In einem Land, das seiner Armee fast schon aus Tradition mit Skepsis begegnet, wäre es töricht, auf eine solche Botschafterin zu verzichten.

Sicher: Die Gorch Fock ist das Gegenteil von Effizienz, dafür brauchte es nicht erst die aktuelle Affäre. Schon vorher brachte es das stolze Schiff auf gerade einmal 18 Knoten, also 33 Stundenkilometer, und das auch nur, wenn der Wind gut stand und mehrere Dutzend Männer und Frauen anpackten. Natürlich hinkt ein Segelschiff zeitgenössischer Technik damit um Längen hinterher, doch statt Effizienz liefert die Gorch Fock Emotionen.

Das funktioniert nach außen. Noch wichtiger ist allerdings sogar die Wirkung nach innen. Viele Offiziere, die in den vergangenen sechs Jahrzehnten auf der Gorch Fock ausgebildet wurden, berichten davon, wie identitätsstiftend das Schiff für sie ist. An Bord der Gorch Fock werden Traditionen weitergegeben. Aus einer zufällig zusammengewürfelten Truppe wird eine Mannschaft, deren Matrosen aufeinander Acht geben und füreinander einstehen. An Bord entsteht Zusammenhalt. In Zeiten, in denen Politikerinnen und Politiker fast aller Parteien verzweifelt nach Mitteln suchen, Zusammenhalt zu stiften, wäre es falsch, eines davon einfach so über Bord zu werfen.