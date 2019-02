Täter schlagen bei mehreren Autos zu

MOZ

. (MOZ) Gleich mehrere Autos sind am Donnerstag im Stadtgebiet aufgebrochen worden. Das teilte die Polizei am Freitagnachmittag mit. Im Siedlerweg zerschlugen die Täter die Seitenscheibe eines VW und durchwühlten den Innenraum. An der Robert-Havemann-Straße hat es vier Fahrzeugbesitzer getroffen. Dort wurden ebenfalls die Seitenscheiben zerschlagen und die Innenräume der vier Wagen durchwühlt, sodass ein Schaden von insgesamt zirka 1500 Euro entstand. Zusätzlich drangen Täter in Autos ein, die an der Schulstraße und im Friedenseck geparkt waren. Dort wurden ein Handyadaptor gestohlen und Scheiben zerschlagen, sodass Schäden in Höhe von 800 Euro ent-standen.