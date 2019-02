Die Spur der Hinkelsteine

Ina Matthes

Frankfurt (Oder) (MOZ) Welche Hünen haben die Hinkelsteine hingestellt? Zum Beispiel diesen neuneinhalb Meter hohen und 100 Tonnen schweren Granitzahn bei Champ-Dolent in der Bretagne. Oder die wohl berühmteste Stein-Aufstellung in Stonehenge in Südengland.

Unsere Vorfahren in der späten Jungsteinzeit hatten offenkundig einen Hang zu großen Steinen – Megalithen genannt. Ein Trend, der damals weit verbreitet war. Etwa 35 000 Orte gibt es noch heute in Europa, an denen solche schweren Brocken stehen. Von der Bretagne bis nach Boitin bei Bützow in Mecklenburg-Vorpommern zieht sich die Spur der Stein-Kreise, Gräber, Monolithen. Es stellt sich die Frage: Wer hat damit mal angefangen?

In der Archäologie gibt es verschiedene Theorien dazu – kamen die Erfinder aus dem Nahen Osten? Oder wurde die Idee in fünf verschiedenen Regionen parallel erdacht?

Die deutsche Archäologin Bettina Schulz Paulsson, die an der Universität im schwedischen Göteborg forscht, hat untersucht, wann die Stein-Stätten entstanden sind. Eine Sisyphusarbeit, aber erfolgreich. Zehn Jahre lang hat sie recherchiert – in Archiven und vor Ort. 2410 Daten zur Entstehung dieser architektonisch ähnlichen Bauwerke hat sie untersucht. Sie hat sich dabei auf monumentale Gräber konzentriert. Denn Skelette und Grabbeigaben erlauben es, recht genau und sicher festzustellen, wann die Gräber errichtet wurden. Die Daten verraten tatsächlich einen zeitlichen Ablauf – und einen Ursprung. Demnach entstanden die ersten Gräber mit den monumentalen Steinen vor 6500 Jahren im heutigen Nordwest-Frankreich. Die Hinkelsteine – eine französische Idee. Besonders in der Bretagne verbreitet. Dort stehen einige der beeindruckendsten Anlagen, zum Beispiel in Carnac. Ein Feld mit hunderten Steinen. Manche sind verziert mit Bildern von Walen und Booten. Für Bettina Schulz Paulsson ist das ein Hinweis darauf, dass diese Gebilde etwas mit Seefahrt zu tun haben. Dieser Kult könnte durch Seefahrer über die Meere getragen worden sein. Dafür spricht, dass die großen Steine ziemlich schnell – innerhalb von 200 bis 300 Jahren – vor allem an den Küsten auftauchten, zunächst entlang der iberischen Halbinsel und am Mittelmeer.

Was haben die Seefahrer damals transportiert – eine Religion inklusive der Bauanleitung für Kultstätten? Oder Siedler, die sich in der Fremde niederließen und ihre Gebräuche mitbrachten? Steine sogar? Letztere wohl weniger, die Grab-Steine zumindest stammten meist aus der näheren Umgebung. Doch für die Wissenschaftler sind das alles offene Fragen. Bettina Schulz Paulsson will noch mehr Daten sammeln und sichten um herauszufinden, ob es möglicherweise Auswanderer waren, die die Kunst des Schwere-Steine-Stellens mitbrachten. Eines steht schon mal fest – Europa verbindet ein alte Kette aus Steinen – von den Portugiesen bis zu den Briten. Ihre Schöpfer, die Ackerbauern vor etwa 6000 Jahren, waren zwar sesshaft, klebten aber nicht an ihrer Scholle. „Sie waren viel mobiler, als wir dachten“, sagt Bettina Schulz Paulsson. Außerdem bessere Seefahrer. Und erstaunliche Hinkelstein-Aufrichter. Wie auch immer sie das angestellt haben.

