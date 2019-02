MOZ

Zepernick (MOZ) Von der Alarmanlage, die sie ausgelöst hatten, sind Einbrecher in Zepernick in die Flucht geschlagen worden. Sie waren am frühen Donnerstagmorgen in ein Lokal in der Bahnhofsstraße eingedrungen. Die Polizei geht bislang davon aus, dass es sich um zwei Personen handelte, die vom Tatort wegliefen. Auch wenn sie es nicht ins Lokal schafften, hinterließen sie einen Schaden in Höhe von rund 500 Euro.