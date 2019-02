Kreis erklärt Bürgerbegehren für unzulässig

Sven Klamann

Eberswalde (MOZ) Die Barnimer Kommunalaufsicht hat das Bürgerbegehren der Initiative „Radwege in Eberswalde“, durch das die bis Herbst 2016 geltende Verkehrsführung auf der Heegermühler Straße wieder in Kraft gesetzt werden sollte, mit Bescheid vom 19. Februar für unzulässig erklärt. Eberswaldes Bürgermeister Friedhelm Boginski hat die Mitglieder des Hauptausschusses und die Öffentlichkeit am Donnerstagabend über das Schreiben aus der Kreisverwaltung informiert, das die Unterschrift von Landrat Daniel Kurth trägt.

Auf fünf Seiten begründet die Kommunalaufsicht ihre Entscheidung, die sich wie folgt zusammenfassen lässt: Die Bürgerschaft der Stadt Eberswalde dürfe nur über ureigenste Gemeindeangelegenheiten befinden. Für die Markierung, mit der die Schutzstreifen für Radfahrer entlang der Heegermühler Straße gekennzeichnet wurden, sei aber nicht die Stadt zuständig, sondern der Bund und in dessen Auftrag das Land Brandenburg. Die Straßenverkehrsbehörde der Stadt Eberswalde handele zudem nicht im eigenen Ermessen, sondern erfülle stattdessen vielmehr „Pflichtaufgaben nach Weisung“.

Die formellen Voraussetzungen für ein Bürgerbegehren seien erfüllt, die materiellen dagegen nicht. Der Wahlleiter der Stadt Eberswalde habe festgestellt, dass von den 4336 durch die Initiative gesammelten Unterschriften 3433 gültig waren, Dies entspreche bei 34 173 Wahlberechtigten einer Quote von 10,05 Prozent. Wären weniger als zehn Prozent erreicht worden, hätte das Begehren bereits aus formalen Gründen abgelehnt werden müssen, heißt es im Bescheid der Barnimer Kommunalaufsicht weiter.

Eberswaldes Stadtverordnete hatten auf ihrer Sitzung am 22. November vorigen Jahres förmlich festgestellt, dass das Bürgerbegehren zustande gekommen ist. Von der Rathausspitze waren die Unterschriftenlisten und weitere Unterlagen dann am 4. Dezember an die Kreisverwaltung übergeben worden.

Gegen den Bescheid kann innerhalb eines Monats Klage beim Verwaltungsgericht in Frankfurt (Oder) erhoben werden, führt der Landrat abschließend aus.

Im Hauptausschuss hat der Bürgermeister den nicht anwesenden Vertretern der Initiative symbolisch die Hand gereicht. „Auch wenn das Bürgerbegehren nicht zulässig ist, möchte sich die Stadt inhaltlich damit auseinandersetzen und gemeinsame Lösungen für die Mobilität der Zukunft in Eberswalde finden“, sagte Friedhelm Boginski.

Die Initiative tritt gemeinsam mit der Alternativen Liste und der Satiretruppe Die Partei zur Kommunalwahl an.(sk)