Erneute Vollsperrung für zwei Monate

Julia Lehmann

Oderberg/Liepe (MOZ) Die Bauarbeiten gehen weiter. Und das ab Montag schon. Dann werden die Bauarbeiten zur Sanierung des Straßendammes an der L 29 zwischen Liepe und Oderberg fortgesetzt, kündigt der Landesbetrieb Straßenwesen an. Wegen neuer gesetzlicher Regelungen, die zum Jahresende in Kraft getreten sind, können die Arbeiten an Gehweg, Zufahrten, Parkplätzen sowie das Aufbringen der Fahrbahnschicht nur unter Vollsperrung durchgeführt werden, heißt es. Der Landesbetrieb hatte zunächst mitgeteilt, dass unter halbseitiger Sperrung gebaut werden könne. Dies ist nun aber nicht der Fall. Autofahrer müssen demnach von Montag an gut zwei Monate erneut einen Umweg in Kauf nehmen. Linien- und Schulbusse sowie Rettungsfahrzeuge werden die Baustelle passieren können. Die Vollsperrung werde bis Ende April andauern. (red)