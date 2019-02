Bielefeld stoppt Heim-Serie von Union - Heidenheim nur 0:0

DPA

Berlin (dpa) Der 1. FC Union Berlin hat seine starke Heim-Siegesserie im Aufstiegsrennen der 2. Fußball-Bundesliga nicht fortsetzen können. Die SpVgg Greuther Fürth hat dem 1. FC Heidenheim am Freitagabend den vorübergehenden Sprung auf Relegationsplatz drei verbaut.

Nach zuletzt fünf Erfolgen vor eigenem Publikum nacheinander kamen die Köpenicker nur zu einem 1:1 (1:0) gegen Arminia Bielefeld. Damit droht der Hauptstadtclub vom zweiten Tabellenplatz zu rutschen, sollte der 1. FC Köln am Samstag gegen den SV Sandhausen gewinnen. Im Duell mit dem Team des langjährigen Union-Trainers Uwe Neuhaus gingen die Eisernen durch Linksaußen Joshua Mees in der 23. Minute mit der ersten eigenen gefährlichen Aktion in Führung. Jonathan Clauss sorgte vor 21.286 Zuschauern aber für den verdienten Ausgleich (61.).

Nach zuletzt drei Auswärtssiegen in Serie festigten die Bielefelder ihren Platz im Tabellen-Mittelfeld. Trotz mehrerer Chancen in der Schlussphase gelang den Ostwestfalen auch im neunten Anlauf kein Dreipunkte-Erfolg im Stadion An der Alten Försterei.

Die Franken blieben beim torlosen Remis unter ihrem neuen Trainer Stefan Leitl auch zum dritten Mal am Stück ungeschlagen. Die Heidenheimer haben mittlerweile sogar seit neun Partien nicht mehr verloren. Vor 7870 Zuschauern in Fürth zeigte Frank Schmidts Team vor allem in der zweiten Hälfte aber zu wenig Vorwärtsdrang.

Mit nun 39 Zählern sind die Heidenheimer zwar punktgleich mit dem 1. FC Köln, die Rheinländer haben aber zwei Spiele weniger absolviert. Die Fürther liegen mit 29 Punkten im gesicherten Mittelfeld. Wie auch die Heidenheimer präsentierte sich Leitls Mannschaft in der Offensive viel zu harmlos.