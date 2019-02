Hundehalter sucht vergeblich eine Wohnung

Steffen Göttmann

Bad Freienwalde (MOZ) Wer mit Hund eine Wohnung sucht, geht häufig leer aus. Diese Erfahrung hat jetzt Markus Grohall gemacht. Der Asthmatiker zog aus dem Ruhrgebiet nach Bad Freienwalde, der besseren Luft wegen. An seiner Seite ist die gepflegte, dunkelbraune Husky-Hündin Sheila, die mit vielleicht 30 Zentimeter Schulterhöhe eher zu den kleineren Exemplaren der bellenden Vierbeiner zählt.

Zwei Vermieter sagten ihm bereits ab, sodass er jetzt immer wieder bei Freunden wohnen muss. In seinem Personalausweis ist vermerkt, dass Grohall keinen festen Wohnsitz hat.

„Der Vermieter hat mir unter Zeugen im November zugesagt, dass ich eine Wohnung bekomme“, sagt Markus Grohall. Doch als er dann einziehen wollte, kam die Absage. „Dabei ist meine Hündin sehr lieb, stubenrein und überhaupt nicht aggressiv“, beteuert Markus Grohall, der sich sicher ist, dass der Hund die Ursache ist. Er hatte jedoch nur eine mündliche Zusage, aber keinen Vertrag. Grohall bezieht Grundsicherung, im Volksmund Hartz IV genannt. Weil er zu 100 Prozent schwerbehindert ist, stehe ihm eine 60 Quadratmeter große Wohnung zu. Er ist verärgert, weil er eine solche Wohnung in Bad Freienwalde nicht findet. „Wir haben Marktwirtschaft, man kann keinen Vermieter zu einem Vertrag zwingen“, sagt Hartmut Höhne, Vorsitzender des Mietervereins Viadrina Frankfurt (Oder) und Umgebung, der auch in Bad Freienwalde regelmäßig zu Sprechstunden einlädt. Zwar dürfe der Vermieter die Ablehnung von Gesetzes wegen nicht mit dem Haustier begründen. Aber wenn er pfiffig ist, dann falle ihm eben etwas anderes ein. Hartmut Höhne kann indes die Sorge der Vermieter ein Stück weit verstehen. Es komme aber immer auf die Größe des Hundes an. Ein kleiner Hund dürfte wohl kaum Problem darstellen. Zu Konflikten komme es, wenn Mieter bei der Vertragsunterzeichnung einen kleinen Hund angeben, der dann tatsächlich viel größer ist. „Wenn ich aber bei uns in Frankfurt sehe, dass in einer kleinen Wohnung ein Hund oder sogar mehrere große Hunde gehalten werden, dann ist das für mich Tierquälerei“, sagt Hartmut Höhne.

Viele Vermieter hätten schlechte Erfahrungen gemacht, weiß der Vorsitzende des Mietervereins. Daher sei es mitunter schwerer, mit Hund eine geeignete Wohnung zu finden, bestätigte Hartmut Höhne.