Doris Steinkraus

Neuhardenberg (MOZ) Am Donnerstag wurde ein Rewe-Markt in der Karl-Marx-Allee ausgeraubt. Kurz vor Ladenschluss gegen 21.30 Uhr kam ein schlanker Mann als einziger Kunde an die Kasse, legte eine Plastiktüte auf das Förderband und bedrohte die Kassiererin mit einer Waffe. Die Mitarbeiterin steckte daraufhin Geldscheine und Münzen in die Tüte. Danach verschwand der Unbekannte zu Fuß in Richtung der Hermann-Matern-Straße.

Der Täter wurde als etwa 1,80 bis 1,85 Meter groß beschrieben, trug eine grüne Hose, eine dunkelgrüne Jacke sowie schwarze Lederhandschuhe. Eine Sonnenbrille und ein schwarzer Schal bedeckten das Gesicht. Die Polizei sucht nun nach Zeugen.

Hinweise an die Polizei in Strausberg, Tel. 03341 3300 oder jede andere Polizeidienststelle