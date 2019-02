Frauenwoche startet auf Burg Beeskow

MOZ

Beeskow (MOZ) Die landesweite Auftaktveranstaltung der Brandenburger Frauenwoche 2019 findet am Donnerstag auf der Burg Beeskow statt.

Nach mehreren Grußworten, unter anderem von Frauenministerin Susanna Karawanskij und Landrat Rolf Lindemann, gibt es einen Festvortrag von Prof. Sabine Hering. Die gebürtige Hamburgerin, die jetzt in Potsdam lebt, ist Soziologin, Erziehungswissenschaftlerin und Wohlfahrtshistorikerin. Sie spricht über „Meilensteine frauenpolitischer Errungenschaften seit der Einführung des Frauenwahlrechts“. Nach der Mittagspause ist eine Diskussion unter dem Thema „Parität in Brandenburg - was kommt auf uns zu?“ geplant.

Das Motto der 29. Landesfrauenwoche lautet: „Hälfte/Hälfte - ganz einfach“. Nach der Eröffnung werden bis zum 14. März in vielen Orten des Landes von lokal aktiven Gruppen weitere Veranstaltungen organisiert. In Beeskow wird der Frauenladen des Demokratischen Frauenbundes aktiv teilnehmen.