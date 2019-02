MOZ

Beeskow (MOZ) Beim nächsten gemütlichen Beisammensein der Mitglieder des Seniorensportvereins Fontane werden die Beiträge für die Fahrt nach Jüterbog eingesammelt. Mitglieder zahlen 60 Euro, mögliche Gäste müssen 65 Euro beisteuern.

Der nächste Treff findet am 28. Februar im Landcafé Rudolph in Oegeln statt. Er beginnt um 12 Uhr mit einem gemeinsamen Mittagessen. Die Anreise erfolgt individuell. Wer nicht laufen oder mit dem Fahrrad zum Treff kommen möchte, kann ab 11.40 Uhr vom Bahnhof aus mit dem Bus fahren. Ein weiterer Halt ist um 11.45 Uhr in der Schützenstraße,