Schöneiche will Ehrenamtler würdigen

MOZ

Schöneiche (MOZ) Bis zum 5. April haben Schöneicher Zeit, besonders engagierte Menschen aus der Gemeinde für die Ehrenamtsehrung zum Heimatfest vorzuschlagen. Wie es aus dem Rathaus heißt, sollen Menschen gewürdigt werden, die sich für die Gemeinde einsetzen: In Sportvereinen, bei der Betreuung von alten oder kranken Menschen, in der Kinder- und Jugendarbeit, für Kultur, Denkmalschutz, Heimatpflege, Umweltschutz, Tourismus, Wirtschaftsförderung, Gesundheit oder Tierschutz, im Sicherheitsverein, bei der Freiwilligen Feuerwehr, im Frauenverein oder bei der Integration von Flüchtlingen. Vorschläge mit kurzer Begründung an die Gemeindeverwaltung, Maika Eberlein, Dorfaue 1, 15566 Schöneiche bei Berlin; E-Mail: eberlein@schöneiche-bei-berlin.de