Tom Heidemeier wird neuer Coach beim FSV Bernau

Britta Gallrein

Bernau (MOZ) Tom Heidemeier wird neuer Trainer des Fußball-Brandenburgligisten FSV Bernau. Das bestätigte Präsident Mark-André Krüger. Der Verein will in der kommenden Saison so einiges verändern. Mit weitreichenden Folgen.

Mit der Verpflichtung Heidemeiers leitet der Verein einen entscheidenden Umbruch ein. Mit den steigenden Forderungen der Spieler nach höheren Aufwandsentschädigungen will man beim FSV Bernau offenbar nicht mehr mitgehen. „Es wird nicht mehr Geld geben“, machte Krüger klar. Das habe man den Spielern in Einzelgesprächen erläutert. Die meisten nahmen das offenbar hin. „Die uns wichtigen Spieler bleiben“, sagte Krüger.

In der Brandenburgliga sind Spielergehälter um die 1000 Euro längst keine Seltenheit mehr. Eine Entwicklung, zu der die Bernauer selbst allerdings auch beigetragen haben. Unter den vier Barnimer Brandenburgligisten FSV Bernau, Einheit Bernau, Union Klosterfelde und Preussen Eberswalde tobte zeitweise ein erbitterter Kampf um passende Spieler – in dem man sich gegenseitig finanziell überbot.

Anfang der Saison hatte der FSV Bernau weitere hochkarätige neue Spieler verpflichtet. Präsident Mark-André Krüger wollte den Aufstieg in die Oberliga angehen. Doch das misslang. Es gab zahlreiche Langzeitverletzte, die man nicht auffangen konnte. Dazu soll die Stimmung im Team nicht immer die Beste gewesen sein. Trainer Städing stand nicht selten nur sechs Spielern im Training gegenüber. Platz acht vor der Rückrunde war nicht das, was man sich vorgestellt hatte. Der nächste Schlag kam im Winter. Ümit Ejder und Lenny Canalis Wandel, zwei Leistungsträger, verließen den FSV. Aus Vereinskreisen hört man, dass Präsident Krüger menschlich enttäuscht gewesen sei von dieser Entscheidung. Er selbst sagt: „Sicher erwartet man sich manchmal etwas mehr Respekt und Dankbarkeit von den Spielern“.

Offenbar reifte in dieser Zeit die Entscheidung zur Kehrtwende. Man wolle perspektivisch neue Wege gehen, wolle regionaler werden, erklärte Krüger jüngst. Vermehrt sollen Spieler aus der eigenen Jugend für das Brandenburgliga-Team aufgebaut werden. Die Preisspirale bei den Aufwandsentschädigungen werde man nicht mehr mitgehen. „Man muss das ja mal hinterfragen. Das ist ja alles noch Hobby, worüber wir hier sprechen. Irgendwann muss es ja auch mal gut sein.“ Und Krüger ergänzt: „Dass in den letzten drei Jahren unter Trainer Christian Städing viel passiert ist im Verein, stimmt sicherlich. Aber sein Vorgänger Daniel Dornbusch hat mit einem einem Vielfachen weniger an Etat auch sehr gut gearbeitet.“

Um den Stamm der Spieler herum, die bleiben wollen, will man im Sommer ein neues Team formen. Gerüchte, dass die Spieler Justin Pehl und Georg Machut den Verein Ende der Saison verlassen werde, bestätigte der Präsident nicht. „Das wäre mir neu.“

Mit der Umstrukturierung sei der Aufstieg in die Oberliga erst einmal kein Thema mehr, kündigt Krüger an. In „vier bis fünf Jahren“ könne man darüber noch einmal nachdenken.

Wer neuer Co-Trainer wird, stehe bislang noch nicht fest, sagt Präsident Krüger. Sicher ist aber: Auf den neuen Trainer Tom Heidemeier, der vor Jahren die A-Jugend des Vereins leitete und im Besitz der Trainer A-Lizenz ist, wartet im Sommer keine leichte Aufgabe.