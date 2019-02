Zwei Bernauer lösen Ticket für die DM

Hartmut Ott

Bernau Bei den Nordostdeutschen Meisterschaften der U 18 und U 21 im Judo in Frankfurt konnten sich Nic Asmalsky (-55 kg) und Steve Steinmüller (+100 kg) vom JSV Bernau für die Deutschen Meisterschaften der U 21 im März qualifizieren. Nic musste sich in einem kräftezehrenden Bodenkampf nur Bjarne Kowalski aus Mecklenburg-Vorpommern geschlagen geben. Mit zwei Siegen und nur einer Niederlage konnte auch Steve zufrieden sein.

Ebenfalls aus der Landeseinzelmeisterschaft qualifiziert war der Landesmeister Maximilian Grumblat. Er verlor seinen ersten Kampf, setzte sich dann aber gegen seine nächsten beiden Gegner durch. Leider wurde er im Finale um Platz drei eiskalt mit einem Fußfeger erwischt, so dass für ihn Platz fünf blieb. Ebenfalls mit Platz fünf belohnte sich das Bernauer Leichtgewicht Hannes Katzorke (-43kg) bei seiner ersten Nordostdeutschen Einzelmeisterschaft.

In der U21 (-81 kg) trat Daniel Smotrin an. Nach sehr langer Wettkampfpause verlief der erste Kampf sehr hektisch und erfolglos, was sich danach auch durch den gesamten Turnierverlauf zog und für Daniel am Ende Platz neun bedeutete. In der Gewichtsklasse bis 90 kg hatte sich Marcus Kruspe sehr viel vorgenommen, musste sich aber am Ende mit Platz sieben begnügen.

Für Nic und Steve heißt es jetzt, hart und fleißig trainieren, um bei den Deutschen Meisterschaften am 9. März das eine oder andere Achtungszeichen zu setzen.