Vier Trainingslager im Doppeldorf

Jörg Jankowsky

Petershagen-Eggersdorf Auch in diesem Jahr führt der Fußballverein Blau-Weiß Petershagen-Eggersdorf für Nachwuchs-Fußballer von sechs bis zwölf Jahren wieder vier Ferien-Camps auf dem Waldsportplatz durch. Diese Trainingslager erfreuten sich in den vergangenen Jahren großer Nachfrage.

Ab 80 Euro gibt es für interessierte Mädchen und Jungen für jeweils fünf Tage Fußballspaß in den Oster-, Sommer- und Herbstferien 2019. Täglich von Montag bis Freitag, jeweils ab 9 bis 16 Uhr.

Neu ist der diesjährige Leiter der Fußball-Camps. Oliver Boldt, Blau-Weiß-Trainer der F1-Junioren, hat das Amt von Roman Sedlak, Trainer der 1. Männermannschaft des Vereins, übernommen, der aber weiter als Mitorganisator am Ball bleibt. Wie in den Jahren zuvor, wird altersgerecht und qualifiziert nach den Richtlinien des Deutschen Fußballbundes (DFB) trainiert. Dribbelschule, Ball-An- und -mitnahme, Schuss- und Fintentechniken, Koordination sowie fußballspezifische Wettkampfspiele stehen dabei im Mittelpunkt. Aber auch wettkampfnahe Trainings-Einheiten mit Torerfolgen und andere motivierende Lernsituationen wird der mehrköpfige Trainer- und Betreuerstab vermitteln, dem auch in diesem Jahr aktive blau-weiße Junioren-Fußballer angehören. Natürlich dabei stets im Fokus: Die individuellen Fähigkeiten jedes einzelnen Kindes sollen gezielt gefördert werden und alles mit einem großen Schuss Spaß.

Die Camp-Termine 2019: 15. bis 18. April, 24. bis 28. Juni, 29. Juli bis 2. August sowie 7. bis 11. Oktober. (jj)

Anmeldung und weitere Informationen im Internet unter:

www.sv-blau-weiss.net

Telefon-Kontakt: Oliver Boldt 0173 2093637