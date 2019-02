Sechs HSV-Teams spielen im Kreis um die Trophäe

Lothar Würfel

Frankfurt (Oder) Die Nachwuchs-Handballer des HSV Frankfurt sind mit sieben Mannschaften im Halbfinale des Kreispokals angetreten. Bis auf die männlicheC- und E-Jugend erreichten dabei alle Teams das Endspiel.

Bei der männlichen C-Jugend trafen in Bad Freienwalde der Zweite (HSV) und der Dritte (SV Jahn Bad Freienwalde) aufeinander. In der ersten Halbzeit spielten beide Mannschaften auf Augenhöhe, wobei die Abwehr der Frankfurter dem körperlich überlegenen Gegner viel entgegenzusetzen hatte. In der zweiten Halbzeit konnte der HSV sein technisch gutes Spiel fortsetzen, aber nicht immer mit Toren abschließen und der schon gehandicapt ins Spiel gegangene Torwart seine Leistung nicht stabilisieren. Der HSV verlor das Spiel mit 14:25.

Mit der männlichen A-Jugend hatte der HSV ein Heimspiel gegen den HSV Mücheberg/Buckow. Die 80 Zuschauer sahen sehr guten und schnellen Handball. Bis zur 25. Minuten war das Spiel ausgeglichen, bevor sich die Frankfurter mit schnellen Gegenstößen sowie einer sehr guten Torwartleistung zum Halbzeitstand von 17:14 absetzen konnten.

In den ersten 15 Minuten der zweiten Halbzeit wurde die Nerven der Zuschauer und Fans des HSV strapaziert. Müncheberg/Buckow kam bis auf ein Tor heran. Eine Auszeit und dann eine sehr konzentrierte Mannschaftsleistung mit einem ausgebufften Torwart brachte die Wende und die Oderstädter bauten ihren Vorsprung kontinuierlich aus und gewannen verdient mit 31:23.

Für die weibliche A-Jugend war der Pokal bis zum Finale kein Problem – sie mussten nicht spielen, da es im Spielbezirk D nur zwei Mannschaften gibt und somit das Pokalfinale lange feststand. Hier spielen die BSG Stahl Eisenhüttenstadt gegen den HSV Frankfurt.