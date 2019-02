Spitzenmannschaften halten sich auswärts schadlos

Udo Arendholz

Beeskow Der 14. Spieltag der Tischtennis-Kreisliga Süd war geprägt vom kleinen Stühlerücken im Mittelfeld der Tabelle. So konnten sich der TTV Oegeln durch seinen Sieg an der SG Speichrow vorbeischieben. Auch der FSV Beeskow und Elektro Sztankovics tauschten die Plätze.

SG Speichrow I –

SV Blau-Weiß Lieberose7:10

Dem 1:1 aus den Doppeln folgte jedoch erst einmal eine Flaute der Speichrower. Dirk Lehmann unterlag Robert Tiedge mit 2:3 und Udo Korn mit 0:3. Bernd Noack verlor gegen Frank Ackermann mit 2:3 und Udo Korn mit 0:3. Aber auch Dietmar Gnädig unterlag gegen Gerhard Ostwald und Robert Tiedge in je vier Sätzen. Nur das 3:0 von Christopher Kleinod gegen Frank Ackermann hielt die Speichrower beim Stand von 2:7 noch etwas im Spiel. Zwei weitere Siege von Christopher Kleinod gegen Gerhard Ostwald und Udo Korn mit 3:1 und 3:0 führten die SG auf 4:8. Nach dem Sieg von Dietmar Gnädig über Frank Ackermann in fünf Sätzen keimte wieder etwas Hoffnung auf. Mit dem 3:1 von Dirk Lehmann über Gerhard Ostwald und dem 3:2 von Christopher Kleinod über Robert Tiedge schlossen die Speichrower sogar auf 7:8 auf. Doch die Siegesserie riss in den folgenden Spielen – Dietmar Gnädig unterlag Udo Korn in vier Sätzen, Dirk Lehmann musste sich im fünften Satz Frank Ackermann mit 12:14 beugen.

BTTV Elektro Sztankovics I – SV Preußen Beeskow I1:10

Schnell gerieten die Gastgeber mit 0:5 in Rückstand, neben den Doppeln gingen auch die ersten drei Einzel in je 3 Sätzen verloren. Erst mit dem 3:1-Sieg von Udo Arendholz über Carsten Hüske kamen die Sztankovics-Spieler langsam in die Begegnung. Doch ein weiterer Punkt sollte nicht mehr gelingen. Michael Trojahn kam gegen Thomas Schulze nur im ersten Satz zum Zuge, Udo Arendholz unterlag Ricardo Saldana nach einer 2:1-Führung im fünften Satz mit 6:11.

SV Tauche I –

FSV Beeskow I 9:9

Eine nahezu komplett ausgeglichene Partie. Dem 1:1 aus den Doppeln folgten die Siege von Carlo Hartmann gegen Rene Kirschke (3:0) und Lutz Manjura gegen Hartmut Paschke (3:2) für den FSV sowie die von Reiner Lustig über Kevin Schulze (3:2) und Siegmar Schneider über Michael Thrams (3:1) für den SV zum 3:3. Die Niederlagen von Rene Kirschke gegen Lutz Manjura, Hartmut Paschke gegen Kevin Schulze und Siegmar Schneider gegen Carlo Hartmann in drei und vier Sätzen ließen die Beeskower dann kurz auf 6:3 enteilen.Nach dem 4:7 kam der SVT drei Siegen in Serie. Reiner Lustig, Siegmar Schneider und Rene Kirschke schlugen Lutz Manjura, Kevin Schulze und Michael Thrams in je 3:0 zum 7:7-Ausgleich. In den letzten vier Spielen ging der FSV mit den Siegen von Carlo Hartmann und Lutz Manjura über Reiner Lustig und Siegmar Schneider in je vier Sätzen zuerst mit 9:7 in Führung. Mit dem 3:1 Sieg von Rene Kirschke über Kevin Schulze und dem von Hartmut Paschke über Michael Thrams mit 11:9 in Satz 5 glichen die Gastgeber zum Endstand aus.

TTV Oegeln –

Goyatzer SV V10:5

Der Heimsieg fiel gar nicht so leicht. Nach dem sich jede Mannschaft ein Doppel erspielte, ging es erst mal über fünf Sätze. Andreas Wolf kam gegen Hartmut Ternick mit 12:10 zum Sieg und Dirk Mochow mit 11:8 gegen Marko Medejczyk. Der 4:2-Führung der Oegelner durch Frank und Jens Wolf über Stefan Ganter und Marzel Seidel in vier und drei Sätzen setzten die Goyatzer ihre Siege von Dirk Mochow und Stefan Ganter über Andreas Wolf und Marko Medejczyk entgegen. Der erneuten Führung des TTV durch Jens und Frank Wolf mit ihren 3:0-Siegen über Hartmut Ternick und Marzel Seidel hatte der Gast nur noch den Fünfsatzsieg von Hartmut Ternick gegen Marko Medejczyk entgegen zu setzen. Nach diesem 6:5-Zwischenstand hatte nur noch Stefan Ganter in seiner Partie gegen Jens Wolf die Möglichkeit auf einen weiteren Sieg, doch der Oegelner hatte im fünften Satz mit 11:8 das sichere Händchen.