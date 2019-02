Union will zurück in Erfolgsspur

Roland Hanke

Fürstenwalde (MOZ) Das zweite Heimspiel in diesem Jahr steht für die Fußballer des FSV Union Fürstenwalde in der Regionalliga Nordost bevor. Sie empfangen am Sonntag, ab 13.30 Uhr, in der Bonava-Arena den Tabellenletzten FSV Optik Rathenow.

Nach der 0:5-Pleite beim 1. FC Lok Leipzig vor Wochenfrist – das war die höchste Saison-Niederlage für den FSV Union – wollen die Fürstenwalder wieder in die Erfolgsspur zurückfinden. „Wir haben im Training daran gearbeitet, die Dinge besser zu machen als in Leipzig, vor allem in der Defensive. Und wir werden am Sonntag ein anderes Gesicht zeigen“, sagt Union-Coach André Meyer.

Allerdings wird er seine Mannschaft auf einigen Positionen umstellen müssen, da Kapitän Filip Krstic nach der fünften Gelbe Karte und Tim Häußler nach Rot in Leipzig auf jeden Fall zuschauen müssen. Ein Einsatz von Ingo Wunderlich, der nach Erkrankung erst am Freitag wieder mit der Mannschaft trainierte, ist noch fraglich.

Dass die Aufgabe gegen die Rathenower nicht leicht wird, wissen Mannschaft und Trainer genau. „In der Liga kann von den Plätzen acht bis 18 jeder jeden schlagen. Von daher können wir es uns überhaupt nicht leisten, einen Gegner zu unterschätzen, auch wenn er am Tabellenende steht“, erklärt André Meyer. Im Hinspiel Ende August hatten die Domstädter als Tabellenletzter nach 0:2-Rückstand in der Schlussphase noch das 2:2 erreicht und damit einen Punkt gerettet. Optik-Trainer Ingo Kahlisch kann dem Vernehmen nach nahezu mit seinem kompletten Kader anreisen. Und der kommt nach dem dritten Saisonsieg (1:0 gegen Mitaufsteiger Bischofswerdaer FV vorigen Sonnabend) sicherlich mit breiter Brust nach Fürstenwalde.

Der FSV Union, der den Heimauftakt 2019 am 10. Februar mit 1:0 gegen Budissa Bautzen gewonnen hatte, weist als Neunter mit 24 Zählern die doppelte Punktzahl wie der Gegner auf, hat allerdings auch schon zwei Spiele mehr ausgetragen. Doch von der Tabelle lassen sich die Gastgeber nicht täuschen. „Wir werden es mit einem starken Gegner zu tun bekommen, der nach seinem Erfolgserlebnis sicherlich nachlegen will“, sagt Union-Coach Meyer.

Der war mit dem bisherigen Verlauf der Trainingswoche sehr zufrieden: „Die Jungs haben hoch konzentriert, zielstrebig und entschlossen gearbeitet. Und sie wollen sich dafür am Sonntag belohnen.“ Befürchtungen, dass wegen der vorhergesagten Nachtfröste die Partie ausfallen könnte, hat André Meyer nicht. „Der Platz in der Bonava-Arena wurde am Freitag noch mal geschleppt und begutachtet. Falls der Frost kommt, sollte dieser mittags dann wieder aus dem Boden heraus sein, denke ich und bin in dieser Beziehung guter Dinge.“ Das werde sich dann beim Abschlusstraining am Sonnabend, ab 13 Uhr, zeigen.

Jedenfalls gehen die Fürstenwalder mit viel Optimismus in diese Begegnung und streben den fünften Sieg in hemischen Gefilden an. „Die Jungs freuen sich auf die Partie und wollen die Wiedergutmachung schaffen“, erklärt der Union-Trainer. „Die Stimmung in der Mannschaft ist sehr gut. Wir werden uns auf unser Spiel konzentrieren und versuchen, es dem Kontrahenten aufzudrücken.“ Die Rathenower haben in ihren bisherigen neun Auswärtsspielen noch keinen Sieg landen können. Zwei Unentschieden und sieben Niederlagen stehen für die Gäste zu Buche.