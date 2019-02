Gelungener Test vor Landesmeisterschaften

Roland Hanke

Fürstenwalde/Hangelsberg (MOZ, Renee Freyer) Mit drei Siegen sind die Nachwuchs-Boxer des BC Fürstenwalde vom Turnier in Cottbus zurückgekehrt. Für die acht teilnehmenden Sportler des Vereins diente dieses hochwertige Turnier als letzte Vorbereitung auf Wettkampfniveau für die Landesmeisterschaften.

Am ersten und dritten März-Wochenende sind Schwedt und Strausberg Gastgeber für die Titelkämpfe Brandenburgs in allen Altersklassen. Auf Grund der guten Leistungen der vergangenen Jahre des BC-Nachwuchses erhielten die Fürstenwalder den Zuschlag für die Ausrichtung der Landesmeisterschaften am zweiten März-Wochenende, also am 9. und 10. März, je ab 11 Uhr, in der Hangelsberger Müggelspreehalle. „Wir freuen uns darauf und bekommen von der Sparkasse Oder-Spree Unterstützung für diesen Boxevent“, erklärt BC-Chef und Trainer Renee Freyer. „Der Vereinsvorstand und die Box-Kids hoffen an beiden Tagen auf zahlreiche Zuschauer.“

Zwischen den beiden Veranstaltungen gibt es in der Müggelspreehalle am 9. März eine Profi-Boxabend. Dort kämpft unter anderem der Fürstenwalder Denny Lehmann um den vakanten Weltmeistertitel im Mittelgewicht des Global Boxing Council (GBC) gegen den Georgier Robizoni Omsarashvili.

Sicherlich werden da auch einige Fürstenwalder Athleten zuschauen. Beim Turnier in Cottbus haben die BC-Kämpfer ihr Bestes gegeben. So belegte Emil Schulz nach Kämpfen gegen die Schwedter Akhmad Zarefa und Nick Pfeifer den dritten Platz.

Mit Sportschulschülern aus Frankfurt und Schwerin musste sich Alex Lich duellieren. Erst kämpfte er gegen Zaurbek Satymbaev und dann gegen Lance Merker. „Trotz der Niederlagen kann man auf die Leistungen von Alex aufbauen“, sagt Freyer.

Knapp unterlag Fabrice Böhme gegen den deutschen Vizemeister Arman Gohar. Der Schweriner musste alles geben, um zu siegen. Gefallen durch Kampfgeist konnte das Fürstenwalder Box-Mädchen Leni Schulz gegen Anina Anders (Ölsnitz). Keine Chance hatte Lea Woschech gegen die Deutsche Meisterin Johanna Müller (Cottbus).

Auch knapp verloren hat zum Erstaunen der Zuschauer Lith Abdalmahmut gegen den Sachsen Mark Pröhl. Eine Unachtsamkeit von John Nzioka Kyalo nutzte der in über hundert Fights kampferprobte Rostocker Kirill Ashnowski, der noch vorm ersten Pausengong gewann. Im Finale setzte sich Ramzan Gishlakaev mit einer guten technischen Leistung gegen den Sachsen Hannes Selbmann durch. Joshua Böhme überzeugte abermals mit seinen kämpferischen Fähigkeiten und gewann gegen den Rostocker ArtjomTodevosjan. Knapp, aber verdient, siegte Marcel Beck im Finale gegen den Rostocker Seraj Haji.

Bis zu den Landesmeisterschaften ist noch viel zu tun, wissen die BC-Trainer Freyer und Andre Schumacher. Die 26 teilnehmenden Fürstenwalder Boxerinnen und Boxer wollen zu den besten Teams zählen.