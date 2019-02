Sonnige Aussichten fürs Brandenburg-Derby

Detlev Nießner

Rathenow Für das Wochenende ist in Brandenburg erneut sonniges, für Februar sehr mildes Wetter vorhergesagt. Die Sonne dürfte strahlen, wenn Regionalligist FSV Optik Rathenow am Sonntag zum Landesderby bei Union Fürstenwalde reist.

Duelle mit Optik gab es schon einige, sowohl in der Verbands- als auch in der Oberliga. In der Regionalliga Nordost messen beide zum ersten Mal die Kräfte. In der Hinrunde gab es ein 2:2 - nach 2:0-Führung der Rathenower. Inzwischen befinden sich die Domstädter aus dem Landkreis Oder-Spree, die zur Saison 2016/2017 aufgestiegen waren, genau in der Mitte der Tabelle. Die Optikstädter aus dem Havelland, Aufsteiger zur Saison 2018/2019, belegen den letzten Platz. Zumindest gab es zuletzt einen 1:0-Heimsieg gegen den Bischofswerdaer FV. Die Unioner gerieten mit 0:5 beim 1. FC Lokomotive Leipzig unter die Räder.

Optik-Trainer Ingo Kahlisch steht für das Derby wohl der gesamte Kader zur Verfügung. Los geht es am Sonntag um 13.30 Uhr.