Neue Hingucker schaffen

Larissa Benz

Beeskow (MOZ) Die Gesellschaft „Neue Auftraggeber“ möchte Bürger dabei unterstützen, Kunst in ihrem Ort in Auftrag zu geben. In Beeskow findet im März das vierte Treffen statt.

Eine Skulptur am Marktplatz, Lichterketten am Wegrand oder die Umnutzung der Trafostation an der Stadtmauer. Diese und viele weitere Ideen werden momentan von einer Arbeitsgruppe in Beeskow diskutiert, die von der Gesellschaft „Neue Auftraggeber“ unterstützt wird. Die Initiative wird von der Kulturstiftung des Bundes finanziert und möchte Bürger ermuntern, ein Kunstprojekt im öffentlichen Raum in Auftrag zu geben.

Verschiedene Mediatoren beraten die Teilnehmer und sollen eine Lösung vermitteln, mit der alle leben können. Das Vorhaben wird bis zur Erarbeitung eines künstlerischen Entwurfs finanziert. Die Bürger entscheiden sich dann für einen Vorschlag eines Künstlers. „Bei der Akquise für die Produktion der Werke unterstützen wir dann weiterhin“, sagt Lena Ziese, die als Mediatorin unter anderem für die Beeskower Gruppe zuständig ist.

In ihrer Arbeit müsse sie selbst auf die Suche nach geeigneten Kommunen gehen: „Beeskow ist eine aktive Stadt, wo es viele tolle kulturelle Angebote für die Bürger wie die Burg gibt“, sagt sie. Relativ schnell sei sie dann auf die Ehrenamtszentrale von Barabara Buhrke gestoßen: „Viele der Mitglieder formieren sich aus dem Umfeld des Hüfnerhauses“, sagt sie.

Bei den bisherigen Treffen sei immer wieder durchgeklungen, dass es in Beeskow zwar viele Initiativen bürgerschaftlichen Engagements gebe, man aber nichts von den jeweiligen Aktivitäten des anderen mitbekomme: „Vieles passiert im Verborgenen.“ Etwa zehn bis 15 Bürger nehmen laut Lena Ziese an den Treffen teil, das nächste ist am 8. März. Eine regelmäßige Teilnahme im Kernteam sei wichtig, um kontinuierlich an den Projekten arbeiten zu können. Mittlerweile haben sich demnach vier Themen herauskristallisiert: Eines davon ist der so genannte Schauplatz der Aktiven.

Die Idee dahinter ist ein Raum, an dem Bürger sehen können, was gerade in der Stadt geschieht. Das könne etwa eine Anzeigetafel oder eine Karte sein, an der sich die Orte, an denen etwas geschieht, färben.

Außerdem gebe es eine extra Gruppe für Jugendliche: „Wir wollen dabei auf die besonderen Bedürfnisse der Jugendlichen eingehen“, sagt Lena Ziese. Ein anderes Themenfeld befasst sich mit der besseren Vernetzung der einzelnen Ortsteile.

Hier soll mithilfe von künstlerischen Mitteln eine Verbindung etwa zwischen den Ortsteilen und der Stadt Beeskow geschaffen werden. „Momentan ist aber noch völlig offen, welches Projekt realisiert werden soll“, sagt Lena Ziese.

Die Initiative „Neue Auftraggeber“ entstand 1992 in Frankreich, um zeitgenössische Kunst auch im Auftrag von Bürgern und nicht nur Mäzenen zu ermöglichen. In Deutschland soll sie laut der Gesellschaft vor allem in strukturschwachen Regionen öffentliche Kunst ermöglichen. Bisher sind die Mediatoren in Mecklenburg Vorpommern, Brandenburg und in Nordrhein-Westfalen eingesetzt.

Die Kulturstiftung des Bundes fördert die neuen Auftraggeber von 2017 bis 2021 mit 1,9 Millionen Euro. Bis dahin soll laut Lena Ziese dann auch für Beeskow ein geeigneter Künstler gefunden sein, der sich dort verewigen kann.

Das nächste Treffen der Neuen Auftraggeber findet am 7. März um 19 Uhr im Rahmen der Sitzung des Familienbündnisses in der Bibliothek Beeskow statt. Das Bündnis tagt dort zuvor um 18 Uhr.