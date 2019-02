49 Bäume müssen weichen

Bernhard Schwiete

Alt Stahnsdorf (MOZ) Voraussichtlich am Montag beginnen an der Verbindung von Alt Stahnsdorf zur Landesstraße 40 in Richtung Storkow umfangreiche Baumfällungen. Hintergrund ist die für dieses Jahr vorgesehene Erneuerung des etwa eineinhalb Kilometer langen Abschnitts. Insgesamt werden bis Ende des Monats, bevor die Vegetationsperiode beginnt, 49 Bäume entfernt. Das hat die Kreisverwaltung in Beeskow am Freitag mitgeteilt.

Die Bäume müssen demnach gefällt werden, damit in den Kurvenbereichen der Kreisstraße die Fahrbahn verbreitert werden kann und die Sichtweite verbessert wird. Außerdem wird die Trasse an der Einmündung zur Landesstraße verschwenkt. Die Erneuerung der Kreisstraße war im Dezember einstimmig vom Kreistag beschlossen worden. Bestandteil des Beschlusses ist die Neupflanzung von 77 Bäumen entlang der Straße.

Anders als zunächst geplant wird die Ortsdurchfahrt von Alt Stahndorf nicht mit erneuert. Hintergrund ist eine Entscheidung der Storkower Stadtverordnetenversammlung, entlang der Straße keinen Gehweg zu errichten. Die Stadt beugte sich im vergangenen Jahr Protesten von Anwohnern, die sich wegen der damit verbundenen Zahlung von Anliegerbeiträgen gegen den Gehwegbau stellten.