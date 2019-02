Nur Läden in der City sollen sonntags öffnen

Annemarie Diehr

Fürstenwalde (MOZ) An drei Sonntagen sollen Händler in diesem Jahr wieder ihre Geschäfte öffnen dürfen, dafür sprachen sich die Mitglieder des Hauptausschusses in ihrer jüngsten Sitzung aus.

Anlass für die verkaufsoffenen Sonntage sind das Stadtfest vom 17. bis 19 Mai, der Handwerker- und Bauernmarkt am 8. September und der Weihnachtsmarkt vom 13. bis 15. Dezember. Zudem wurde empfohlen, die Sonntagsöffnung in diesem Jahr auf die Innenstadt zu begrenzen. Hintergrund ist eine neue Verwaltungsvorschrift, sagte Stefan Wichary, Erster Beigeordneter, wonach der räumlichen Geltungsbereich einer gestatteten Ladenöffnung zu berücksichtigen sei.

Dazu hatte die Stadt Handelsverband, IHK, ver.di und Kirchengemeinden um Stellungnahme gebeten.