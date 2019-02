Kleine Vicky aus Biesdorf ganz groß

Maria Neuendorff

Berlin (MOZ) Am Donnerstagabend feierte „Holiday on Ice“ im Berliner Tempodrom Premiere. Der jüngste Star ist Victoria-Luise Lippmann. Die Zehnjährige ist Eisläuferin beim SC Berlin und präsentiert ihre eigene Kür.

Schon am frühen Abend riecht es im weißen Kreuzberger Zirkuszelt nachrischem Popcorn. Techniker checken die Lampen, die die Eisfläche anstrahlen, auf der die Ensemble-Mitglieder von Holiday on Ice die letzten Pirouetten und Sprünge absolvieren, als Vicky mit ihren Eltern hinter der Bühne ankommt.

Die Zehnjährige aus Biesdorf hat schon einen langen Schultag hinter sich, ist um 5.15 Uhr aufgestanden. Ihre roten langen Haare hat die junge Eiskunstläuferin zur Feier des Tages in zwei Knoten auf dem Kopf gebändigt. Das türkisfarbene Kostüm mit bunten Fischflossen hat ihre Mutter per Hand für sie gefertigt. „Ich hoffe, die Pailletten bleiben alle dran“, sagt die 37-Jährige, während ihre Tochter gemeinsam mit Trainern das Eis betritt. Es ist härter und kleiner, als die Schülerin es gewöhnt ist, die normalerweise im Sportforum in Hohenschönhausen trainiert. Schon mit zwei Jahren stand sie das erste Mal auf einer Schlittschuhbahn. „Sie hat den Barbie-Film ,Der Nussknacker’ mit einer Eistänzerin gesehen und gesagt, das will sie auch“, erzählt ihr Vater. Die Laufhilfe habe Vicky sofort in die Ecke gefeuert und ziemlich schnell ihren Ehrgeiz und ihr Talent offenbart.

Nun flitzt Viktoria über das Eis, als hätte sie nie etwas anderes gemacht. Ihre Kür zum Song „Fun“ von Andy Powell hat sie gemeinsam mit ihren Trainern vom Berliner SC ausgearbeitet, bei dem sie schon als Kita-Kind trainierte und schon viele Wettkämpfe bestritten hat.

Bei der „Atlantis“-Premiere in Berlin läuft das aufgeweckte Mädchen sozusagen außer Konkurrenz. Die Live-Show mit Profisportlern und Bühnen-Darstellern ist eine Hommage an das versunkene Paradies, das der Legende nach in nur einer Nacht und an einem Tag mit all seinen Bewohnern im Meer versank. Bühnenbild und Kostüme entführen die Besucher in eine bunte Unterwasserwelt.

Während die anderen Darsteller meist gemeinsam eine Choreografie bilden, steht Vicky ganz alleine auf der Bühne. Besonders aufgeregt ist sie deshalb nicht. Auch die Eltern, die am Abend im Premierenpublikum sitzen werden, bleiben gelassen. „Wir wissen, sie kann das“, sagt ihre Mutter. Dass ihre Tochter nun überhaupt vor 3000 Menschen auftritt, ist der Gründung der „Holiday-On-Ice“-Academy zum 75-jährigen Jubiläum der Eis-Show zu verdanken. In jeder Tour-Stadt können sich Talente zwischen 6 und 16 Jahren bewerben. Nur ein Kind bekommt jeweils die Chance auf den großen Auftritt.

Vicky hat schon mit ihrem Bewerbungs-Video überzeugt, berichtet ein Jurymitglied. Und auch bei den Proben sitzen nun Axel-Rittberger und Pirouetten. „Die Trainer sind zufrieden. Ich soll nur noch mehr lächeln“, freut sich die junge Sportlerin, nachdem sie ihren Knicks gemacht hat. Neben der Premiere hat sie nochmal in der Jubiläums-Show am 28. Februar einen Auftritt. Dann gibt es auch ein Wiedersehen mit den Olympiasiegern Aljona Savchenko und Bruno Massot, mit denen sie im Rahmen der Akademie schon in Obersdorf trainieren durfte. Mit Erfolg: „Sie haben mir den Touloup beigebracht“, berichtet das Mädchen, dessen Traum es ist, selbst einmal olympisches Gold zu holen.

„Holiday on Ice“ gastiert mit der Show „Atlantis“ bis 3. März im Tempodrom, Möckernstraße 10. Karten ab 24,90 Euro gibt es unter Telefon 01805/44 14 oder www.holidayonice.de