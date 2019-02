Linken küren ihre Kandidaten

Volkmar Ernst

Liebenwalde (MOZ) Die Liebenwalder Linke tritt mit sieben Kandidaten zur Wahl der Stadtverordnetenversammlung am 26. Mai an. „Wir haben eine gute Mischung“, sagt Anett Krüger. Sie führt die Liste an und wird auch wieder für den Ortsbeirat in Hammer kandidieren. Die 67-jährige Diplomingenieurin für Tierzucht ist Rentnerin und berät freiberuflich Landwirte bei der Antragstellung auf Förderung. Sie gehört bereits der Stadtverordnetenversammlung (SVV) an.

Ihr folgt der 61-jährige Elektriker Ralph Ludwig, die Jugendamtssozialarbeiterin Cindy Klawitter, die mit 34 Jahren die Jüngste auf der Liste der Linken ist. Weiter kandidieren Siegfried Mattner (76) und Petra Broja (52), die bereits beide Mitglied der SVV sind. Abgerundet wird die Liste durch Gerhard Zaremba (68) und Ursula Plath (69).

Außer der aus Hammer stammenden Anett Krüger kommen alle KandidatInnen aus Liebenwalde und kandidieren ebenso für den Liebenwalder Ortsbeirat.

Als Themenschwerpunkte hat sich der Ortsverband bereits auf die Fahne geschrieben, dass der vorhandene kommunale Wohnraum bezahlbar bleibt und die Kitagebühren, bis sie im Land gänzlich abgeschafft werden, so gering wie nur möglich gehalten werden. Gleiches fordern die Kandidaten für Straßenausbaubeiträge. Auch hier sollen die Gebühren, bis sie gegebenenfalls abgeschafft werden, so niedrig wie möglich gehalten werden. Wichtig sind auch die Erhaltung und Förderungen der sozialen Strukturen für die Jugend und die Senioren in Liebenwalde und in den Ortsteilen. Der Erhalt der „Tafel“, der Löschgruppen der Freiwilligen Feuerwehren und die Unterstützung der Vereine sind ebenso Schwerpunkte. „Wir werden uns auch für eine weiterführende Schule in Liebenwalde einsetzen und für die Anbindung an die Heidekrautbahn, da werden aber noch dicke Bretter zu bohren sein“, so Anett Krüger.

Insgesamt sollen die Schwerpunkte der kommunalpolitischen Arbeit in den nächsten Wochen noch überarbeitet und an die Gegebenheiten in den jeweiligen Ortsteilen angepasst werden.