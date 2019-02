Schätze aus der Kramkiste des Stadtarchivs

Daniela Windolff

Angermünde (kun) Angermünde. Im Angermünder Stadtarchiv schlummert eine noch unentdeckte Schatzkiste, die Stadtarchivar Steve Schmidt jetzt heben möchte. Hier liegen hunderte unbeschriftete Fotos, die sich nicht mehr einfach zuordnen lassen, vielleicht aber als historische Zeitdokumente Relevanz haben. Der Archivar ist seit einiger Zeit dabei, diese Sammlung zu sichten und zu ordnen und hofft auf die Unterstützung und das Wissen vieler Bürger. Gemeinsam mit der MOZ sucht er Zeitzeugen, die alte Motive aus Angermünde und der Uckermark erkennen und vielleicht auch etwas dazu erzählen können oder persönliche Erinnerungen damit verknüpfen.

Auf die bisherigen Veröffentlichungen meldeten sich schon viele Leser. Erkannt zum Beispiel die ehemalige Gaststätte in Stendell, wozu uns viele Geschichten und Erinnerungen berichtet wurden, die Kirche in Krajnik Dolny, das älteste Haus von Oderberg, der Giebelüberrest der Methodistenkirche in Angermünde und auch die Kirche in Görlsdorf sowie die alte Schlächterei in Greiffenberg. Das zuletzt veröffentlichte Foto eines Zeltlagers konnte allerdings nicht zugeordnet werden.

Heute veröffentlichen wir zwei weitere Suchbilder, die vermutlich eine Dorfstraße sowie eine Dorfkirche zeigen. Wer erkennt, wo diese alte Fotografien gemacht wurden und in welchem Zeitrahmen? Wer kann dazu vielleicht etwas erzählen? Wir freuen uns über jeden Hinweis. Wer Zeit und Muße hat, kann auch selbst im Stadtarchiv stöbern und mit Stadtarchivar Steve Schmidt fachsimpeln. Das Archiv ist dienstags von 9 bis 12 und 13 bis 18 Uhr geöffnet, donnerstags von 9 bis 12 Uhr.

Als Dankeschön für Leser, die die Lösung finden und dazu erzählen können, winkt einer der beliebten MOZ-Kaffeebecher. Schreiben Sie und oder rufen Sie an.

Kontakt: Steve Schmidt, Stadtarchiv Angermünde, Telefon: 03331 260037 oder MOZ-Redaktion Angermünde, Telefon 03331 260227, E-Mail: schwedt-red@moz.de, Kennwort: Fotosuche