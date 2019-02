Der Robur soll’s richten

Julia Lehmann

Neuehütte (MOZ) Auch mehrere Wochen nach dem Verkauf des Gemeindehauses hat man inNeuehütte Hoffnung, das Blatt noch wenden zu können. Befeuert hat diese sicher der Besuch des RBB am Freitag. Der Fernsehsender hat die Bürger zum Dialog versammelt.

Gut 40 Menschen stehen an dem gelben Flachbau in Neuehütte, als der RBB mit seinem Robur am Freitagnachmittag vorfährt. Stative, Mikro und Technik werden aufgebaut. Anwohnerin Elfriede Damm hatte den Sender eingeladen. In dem 125-Seelen-Ort der Gemeinde Chorin sind Bürger sauer über den Verkauf des Gemeindehauses, der aus ihrer Sicht mehr heimlich als offiziell vonstatten gegangen sei. Der Aufschrei im Nachhinein fiel groß aus.

RBB-Redakteur Michael Schreiber zückt sein Mikro mit dem roten Überzug, will ein Stimmungsbild bekommen. Volkssolidarität, Angler, Rentner hätten das Gebäude regelmäßig genutzt, berichtet ihm Elfriede Damm. In den letzten Jahren waren junge Familien nach Neuehütte gezogen. „Es ist traurig, dass jungen Menschen eine wichtige Möglichkeit für Treffen genommen wird“, sagt ein Mann. Auf dem naheliegenden Spielplatz toben lautstark Kinder des Ortes. Unter den Anwesenden sind auch Bürger, die das Haus 1972 errichtet haben.

Das Amt Britz-Chorin-Oderberg argumentiert konsequent mit der geringen Nutzung. Von acht Anfragen im vergangenen Jahr ist die Rede. Ob da ein Verkauf nicht angebracht sei, will Michael Schreiber wissen. Und einige Anwohner bestätigen, dass es in den vergangenen Jahren weit ruhiger darin geworden ist. „Die Hürden zur Nutzung seien immer höher geworden“, erklärt daraufhin ein Bürger. Mieten und Formalien schreckten viele ab.

Man kenne das aus dem Choriner Ortsteil Senftenhütte, berichtet eine Frau. Dort wurde vor einigen Jahren die als Gemeindehaus genutzte alte Schule an private Käufer veräußert. Ganze eineinhalb Jahre war das diskutiert worden. Verkauft wurde trotzdem. Senftenhütter sind an diesem Tag aus Solidarität mit den Neuehüttern erschienen, sagt etwa Thomas Pätzold vom Heimatverein Senftenhütte.

Als einziger gegen den Verkauf des Hauses in Neuehütte gestimmt, hatte Michael Luthardt, zu diesem Zeitpunkt noch Mitglied der Gemeindevertretung. „Man muss über solche Dinge reden und Varianten prüfen“, fordert er am Freitag von seinen einstigen Mitstreitern. Innerhalb von einem Monat nachdem das Thema im Gemeinderat aufkam, war der Verkauf auch schon beschlossen, sagt Luthardt. Dass nicht ausreichend kommuniziert wurde, dieser Eindruck wächst zunehmend. Auch finanzielle Engpässe der Gemeinde waren immer wieder als Verkaufsgrund genannt worden. „Gemeindehäuser sind immer ein Zuschussgeschäft. Das müssen sich Gemeinden für ihre Bürger leisten“, sagt Luthardt. Zum Thema Geld bezieht Sebastian Walter, Spitzenkandidat der Linken für die Landtagswahl, und Freitag mit vor Ort, ebenfalls klar Position.

Das Land hat zehn Millionen Euro für die Unterstützung des ländlichen Raums bereitgestellt, für genau solche Projekte wie Gemeindehäuser. „Und die Gemeinde Chorin hat nichts besseres zu tun als eines zu verkaufen.“ Er erwarte, dass Amtsdirektor Jörg Matthes, Bürgermeister Martin Horst und die Gemeindevertretung herkommen und eine Lösung suchen, sagt Sebastian Walter.

Das tat am Freitag allerdings keiner von ihnen, trotz Anfrage des Senders. Geschlossen habe man sich dagegen entschieden, am Dreh teilzunehmen, sagt RBB-Redakteur Schreiber. „Das ist uns auch noch nicht passiert.“ So bleiben ein echter Dialog und Erklärungen aus. Eine Hoffnung aber bleibt. Der Käufer, ein Nachbar, habe angeboten, das Haus weiterhin für die Gemeinde nutzbar zu machen, so Schreiber.

Der Beitrag Sonnabend im RBB bei Brandenburg Aktuell um 19.30 Uhr