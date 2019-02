Wölfe im Naturpark Stechlin-Ruppiner Land

Matthias Henke

Menz Neun Fachvorträge über Naturschutzprojekte in der Region standen am Donnerstag beim 13. Kleinen Naturschutztag des Naturparks Stechlin-Ruppiner Land auf dem Programm. Auf dem Einladungsflyer zur Veranstaltung prangte ein junger Wolf.

Schon das sorgte im Vorfeld für Konfliktstoff. Sachlicher ging es beim Vortrag zu dem Thema zu. „Ich habe mir damit eine Menge Ärger eingehandelt, aber das Bild habe ich bewusst gewählt“, sagte Naturparkleiter Dr. Mario Schrumpf in seiner Einleitung. Es stamme aus der Region und sollte verdeutlichen, „der Graue ist angekommen“ – mit allen Konflikten, die da dran hängen. „Ich möchte, dass sie wissen, sie sind nicht allein bei Konflikten“, betonte Schrumpf. Die Naturparkverwaltung bleibe indes auch bei der Ausrichtung des Kleinen Naturschutztages thematisch am Ball. Vergangenes Jahr sprach dazu bereits die Landeswolfsbeauftragte Valeska de Pellegrini, dieses Jahr oblag es Robert Franck, dem Wolfsbeauftragten für die Landreise Oberhavel und Ostprignitz-Ruppin, über das Vorkommen der Tiere im Naturpark zu sprechen. Franck wies gleich auf eine Schwierigkeit hin, könne der Vortrag doch nicht alles abdecken. Der Naturpark umfasst nur Teile beider Landkreise.

Die erste Sichtung eines Wolfes auf dem 680 Quadratkilometer umfassenden Gebiet des Naturparks gab es Franck zufolge im Jahr 2008 in der Kyritz-Ruppiner Heide. Aber während es in den Folgejahren speziell in Südbrandenburg und Sachsen die Meldungen über Sichtungen und sogar Wolfsnachwuchs überschlugen, blieb es im Ruppiner Land ruhig – keine weiteren Tiere tauchten auf. Das änderte sich erst 2015. Da war der Rüde nicht mehr allein, ein Wolfspaar wurde gesichtet. Nachwuchs stellte sich dann im darauffolgenden Jahr ein. Sieben Welpen wurden gezählt. 2017 waren es fünf, 2018 nur noch vier. 90 Prozent der Hinweise auf die Tiere stammten indes aus der Auswertung von Fotofallen. Auch bei Rheinsberg siedelte sich 2017 ein Paar an. Vergangenes Jahr zählte man zudem sechs Welpen.

Sichtungen von Tieren gebe es auch woanders, wobei man aber nicht von einem Rudel sprechen könne. „Aber da bleiben wir dran“, fügte Franck hinzu. Auch kursierten vor einiger Zeit Videoaufnahmen eines Tieres, das von Menz und Rauschendorf in Richtung Liebenberg gezogen sei. Mutmaßlich kam der Jährling aus Mecklenburg. Die Jungtiere des Rheinsberger Paares tummelten sich zur Zeit im Bereich Dollgow, so Franck weiter.

Im Fokus der Öffentlichkeit stehen Wölfe besonders, wenn wieder Nutztierrisse zu verzeichnen sind. Dazu gebe es demnächst in Postdam wieder ein Treffen mit den Wolfsbeauftragten. Ein Wolfsmanagementplan, wie es ihn für Brandenburg gab, sei vor zwei Jahren ausgelaufen. „Ob es einen Kompromiss geben wird, wird man sehen“, sagte Franck mit Blick auf ein mögliches neues Papier. Wobei die Situation im Norden Brandenburgs vergleichsweise entspannt sei, Landwirte im Süden des Landes seien von Rissen viel mehr betroffen.

Schlagzeilen machte vor einigen Wochen der Fall in Krangen bei Neuruppin, wo es in einem Wildgehege binnen einer Woche drei Wolfsangriffe zu verzeichnen gab, bei denen mehr als ein Dutzend Tiere getötet wurde. Dort habe es sich ausgezahlt, schnell zu reagieren, betonte Franck. Denn unmittelbar nachdem Elektrozäune errichtet wurden, zeichneten Wildkameras Wölfe vor dem Gehege auf. Wenn nicht reagiert worden wäre, hätte der Halter wohl Grund gehabt, sich über viele weitere tote Tiere zu beklagen. Herdenschutzhunde seien eine weitere Möglichkeiten, Nutztiere zu schützen.

Ein Dilemma sprach Franck in diesem Zusammenhang an. Risse seien weniger für die Halter großer Herden ein Problem, als für die vieler kleiner Herden. Denn für sie sei der nötige Schutzaufwand in Relation zu der Anzahl der Tiere ungleich größer.

Bei der Diskussion seien nicht selten auch viele Emotionen im Spiel. Dabei komme es darauf an, sachlich zu bleiben und die Fakten zu prüfen. Da erreichten Robert Franck etwa auch Wolfsmeldungen aus einem Ferienresort, wie er berichtete. Die Tiere sollen sogar Halsbänder getragen haben. Dass es sich dabei um Hunde handelte, dürfte auf der Hand liegen. Zudem kursierten im Internet selbst gebastelte Übersichtskarten mit verzerrten Maßstäben, die den Eindruck erweckten, das Problem der Tierrisse sei ungleich größer als in der Realität.