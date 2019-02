Thomas Klatt

Frankfurt (Oder) (MOZ) Was das Schönste an seinem Beruf ist? Siegfried Zühlke muss nicht lange überlegen: „Bei unseren Konzerten und Gottesdiensten treffen sich Menschen aller Schichten. Ganz Alte, ganz Junge, Schüler, Studenten, Arbeiter, Angestellte, der Handwerker und der Chefarzt.“ Sie alle machen Musik, viele unter der indirekten (An)Leitung von Zühlke.

Seit dem Jahre 1985 ist er Landesposaunenwart der Evangelischen Kirche, die heute das Gebiet Berlin, Brandenburg und die schlesische Oberlausitz umfasst. Zu den Jahreshöhepunkten zählen für den ausgebildeten Musiker, der an der Hochschule für Musik „Hanns Eisler“ studierte, die Adventsmusiken in Potsdam, Berlin und Cottbus. „Bis zu 250 Musiker sorgen dann dafür, dass die Kirchen voll sind“, berichtet Zühlke. Seit Jahrzehnten ist er in der Kirche zuständig für die Bläserarbeit, für Aus- und Weiterbildung, Beratung und Konzerte. Das schließt auch andere Instrumente ein: Hörner, Trompeten, eben alles, was „Blech“ ist. Etwa 100 Posaunenchöre stehen in seinem Bereich, hauptsächlich im Sprengel Görlitz, unter seinem „Dirigat“.

In Ostbrandenburg begann Zühlke, der 1953 in Frankfurt (Oder) geboren wurde und heute in Müllrose (Oder-Spree) zu Hause ist, seine Laufbahn im Kirchenkreis Seelow. Viele Jahre lebte er in Küstrin-Kietz. Nun geht er ab März in den Ruhestand.

Am Sonntag um 10 Uhr wird er in der Cottbuser Kirche St. Nikolai mit einem Festgottesdienst verabschiedet. Die Gestaltung übernehmen Bläserchöre aus dem Sprengel Görlitz. Ein Nachfolger für Zühlke, der verheiratet ist und drei erwachsene Töchter hat, steht bereits in den Startlöchern beziehungsweise am Pult: Auch bei Michael Dallmann wird das „Blech“ in guten Händen sein.